Liberya'da sokağa çıkma yasağı

Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf, Ebola salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi önlemin daha alındığını açıkladı.

Gece sokağa çıkma yasağının yanı sıra iki semt tamamen karantina altına alındı. Semtlerden biri başkent Monrovia'da bulunuyor.

Liberya, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) rakamlarına göre 466 ölüyle Ebola salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

DSÖ'nün son açıklamasına göre Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 200, vaka sayısı ise 2 bin 200'ü aştı.

Nijerya'dan beşinci ölüm vakası bildirilirken, Almanya ve Avusturya'daki 3 şüpheli vaka doğrulanmadı.