LGBTİ'ler "dağılırken" neler yaşandı?

Giray Poyraz*

İstanbul’daki LGBTİ Onur Yürüyüşü yasaklanınca ‘’dağılmaya’’ karar veren LGBTİ’ler ‘’dağılırken’’ bile polis müdahalesine uğradı.

Bu sene 24'üncü Onur Haftası kapsamında düzenlenen 14'üncü LGBTİ Onur Yürüyüşü'nün sloganı, valiliğin Trans Onur Yürüyüşü'ne yasağının ardından ‘’dağılıyoruz’’ olarak belirlendi.

26 Haziran Pazar günü, İstanbul Taksim'de ‘’dağılıyoruz’’ sloganıyla bir araya gelen birçok LGBTİ, polis müdahalesinden kurtulamadı.

‘’Dağılırken’’ yaşananları kısaca şöyle aktarabilirim:

14:00 Sabah saatlerinde Taksim'in her yeri polis ablukası altına alınmıştı. Saat 14’te ise ara sokaklarda çok sayıda sivil polisin varlığı dikkat çekiyor.

14:15 Mis Sokak’ta bulunan bir café’de LGBTİ aktivistleri ile birlikte yabancı LGBTİ’ler oturuyor. Café’de çoğunlukla Suriye, İran, Irak üzerinden Türkiye’ye gelen LGBTİ’ler var. Gözaltına alınma korkusundan dışarı çıkmayacaklarını söylüyorlar. O esnada kahkahaların eşliğinde makyajlar yapılıyor, dans ediliyor, çok renkli anlara şahitlik ediyoruz.

14:37 Taksim'in ara sokaklarında LGBTİ bireyler dolaşıyor; sloganlar eşliğinde bir araya geliyorlar.

14:45 Ara sokaklarda çevik kuvvet ve sivil polisler dolaşıyor.

14:50 Mis Sokak’ta bir grup LGBTİ café’lerde ve kaldırımlarda neler olacağını bekliyor.

15:15 Mis Sokak’ta kalabalık artmaya başladı. Polis, sokağın İstiklal Caddesi girişinde müdahale için hazırlık yapıyor.

17:00 Mis Sokağın Tarlabaşı Caddesi girişinde toplanan kitle, sloganlarla bekleyişini sürdürürken, polis, ‘’sokağı boşaltın’’ anonsunun ardından biber gazı ve plastik mermiyle çok sert bir şekilde müdahale etti. Müdahale esnasında bir kişi gözaltına alınmaya çalışılırken, çevredekilerin çabası ile son anda polisin elinden alınıyor.

Tam bu esnada Halkların Demokratik Kongresi (HDK) binasının önünden gelen slogan sesleriyle koşar adım İstiklal’e yönelen polis, HDK’nin İstiklal Caddesi’ne astığı gökkuşağı bayrağını indirtiyor.

Dağılmıyoruz Ayol!

17:25 Müdahalenin ardından Mis Sokak’ta tekrar toplanmaya başlayan gruplar sloganlar atıyor. Mis Sokağın İstiklal Caddesi girişinde bekleme yapan polisin, ‘’derhal dağılın, yoksa gözaltı yapacağız’’ anonsunun ardından grubun hep bir ağızdan ‘’dağılıyoruz ayol’’ diye karşılık vermesi, sokakta yaşanan gerginliği az da olsa yumuşattı.

17:39 Polis noktasına yakın bir yerde, İbiza Club önünde bir sandalyeye oturan bir kişi eline aldığı sopayla beklemeye başlıyor. Takım elbiseli, orta yaşlarda, elinde sopayla bekleyen bu kişi bu dakikalarda sosyal medyanın da gündemine geldi. Elinde sopayla çay içen bu adam, bir süre sonra kendisinin kameraya alındığını fark edince elindeki sopayı saklamaya çalışıyor. Polisler herhangi bir müdahalede bulunmadan izliyor.

17:56 Halkların Demokratik Kongresi (HDK)'nin ardından CHP'de ilçe binasına gökkuşağı bayrağı astı. Gökkuşağı bayrağının asılmasıyla birlikte herkes alkışlar ve sloganlarla gruba destek verdi.

18:00 Polis, Mis Sokak’ta görevini yapmaya çalışan gazetecilerin kimliklerini kontrol ediyor. Zarife Akbulut, Gökhan Biçici ve Zeynep Kuray’ın kimlikleri bir süreliğine alıkonuyor.

18:10 Birçok yerde polisin gökkuşağı bayrağını indirmesinin ardından, sokaklar bu kez boya tüpleriyle rengârenk boyanıyor. Betona gökkuşağı renkleri karışıyor.

18:22 Gazeteci Metin Cihan polisler tarafından gözaltına alınıyor. Ardından iki kişi daha Mis Sokak’ta gözaltına alınarak, polis aracına bindiriliyor.

18:28 Polisin ‘’dağılın’’ anonsu ardından Taksim'in çeşitli yerlerinde birbiri ardına basın açıklamaları okunuyor. İstanbul Feminist Kolektif, Hasnun Galip Sokak’ta basın açıklamasını okuyor.

18:43 Polisin, bazı gazeteci arkadaşlarımızın çektiği görüntüleri zorla silmesinin ardından Mis Sokak’taki bir café’de çekime devam ettik. Toplanan kitleye polis tekrar müdahale ediyor ve biber gazının etkisiyle haber takibini devam ettirmekte güçlük çekiyoruz. Çok geçmeden bulunduğumuz café’ye gelen bir grup polis kimlik kontrolü yapmak istiyor.

18:57 Polis, rengârenk boyanan sokakları ablukaya aldı.

Benim Allahım sizin de Allahınız değil mi?

Polisin sert bir şekilde café’ye girmesiyle birlikte ortam gerginleşti. Trans kadın Jinda, kimliğini kontrol etmek isteyen polislere büyük tepki gösteriyor: ‘’Ne istiyorsunuz bizden? Her gün sokaklarda öldürülüyoruz. Erkekliğiniz, devletiniz, bizi öldürüyor. Daha ne istiyorsunuz? Ramazan’ı bahane etmeyin. Ben de Müslümanım. Benim Allahım, sizin Allahınız değil mi?’’

19:01 Polis, sokakta bulunan kitleye bir kez daha anons geçiyor: ‘’Basın da dahil herkes sokağı boşaltsın. Yoksa gözaltı yapacağız.’’

Polisin anonsunun ardından gün boyunca yorulan taraflar geri çekiliyor. Bir süre Taksim sessizliğini korurken, çok geçmeden Mis Sokak’tan tekrar slogan sesleri gelmeye başladı.

20:40 İstiklal Caddesi’nden polisin kısmen çekilmesinin ardından Çiçek Pasajı’nın orada bulunan karşılıklı iki mekandan renkli konfetiler atıldı. Gün boyunca süren polis şiddetinin karşısında sloganlar ve alkışlarla karşılanan konfetilerle polis, gökkuşağını engelleyemedi.

21:00 Mis Sokak rengârenk. Sokağın Tarlabaşı girişinde toplanan kalabalık, ellerinde gökkuşağı bayraklarıyla birlikte slogan atmaya devam ediyor. Elinde gökkuşağı şemsiyesiyle bir kişi polis barikatına doğru ilerleyerek, ‘’yasak ne ayol’’ diye bağırıyor. Herkes gülüyor.

21:15 Mis Sokak’ta toplanan kalabalık rengârenk. Gün boyunca polisin sert müdahalesine rağmen, burada herkes dans ediyor, gülüyor, eğleniyor, sloganlar hiç kesilmiyor.

21:35 Mis Sokak’ta sloganlar eşliğinde toplanan grup basın açıklaması yapacağı sırada yine polisin engeliyle karşılaşıyor. Polis, gün boyunca en sert müdahalesini gerçekleştiriyor. Polisin müdahalesiyle birlikte LGBTİ’ler, ‘’dağılıyoruz’’ temasına uygun bir şekilde Taksim’in her bir yanına dağılıyorlar.

Bu yazı ilk olarak P24'te yayımlanmıştır.