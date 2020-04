LGBTi karaktere yer veren animasyon Onward 4 ülkede yasaklandı

LGBTi bir karaktere yer veren Disney'in yeni Pixar animasyonu Hadi Gidelim (Onward) lezbiyen ilişkiye atıfta bulunduğu bir sahne gerekçesiyle Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'da yasaklandı.

Animasyon dünyasının iki önemli aktörü Disney ile Pixar'ın ortak yapımının veto edilmesinin nedeni, filmin bir sahnesinde lezbiyen ilişkiye yapılan göndermenin olduğu sahnede Lena Waithe'ın seslendirdiği LGBTİ karakter Specter "Ebeveyn olmak kolay değil, hele yeni bir aileye girdiysen. Kız arkadaşımın kızı saçımı çekti" diyor.

Bu cümle yüzünden Hadi Gidelim, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'da yasaklandı. Rusya'daysa cümledeki kız arkadaş kısmı sansürlenip yerine partner ifadesi konuldu.

Dünyanın büyük bir kısmında geçen cuma sinemalara gelen ve 67 milyon dolardan fazla gişe rakamına ulaşan Hadi Gidelim, Türkiye'de 3 Nisan'da vizyona girecek.

Lena Waithe, ilk kez bir LGBTi karakteri canlandırsa da Disney daha önce eşcinsel karakterlere yer vermişti. 2019 yapımı Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) filminde aynı cinsiyette iki askerin öpüşmesi ve 2017 yapımı Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast) filminde LeFou adlı eşcinsel karakterin resmedilmesi ses getirmişti.

Filmin konusu

Hadi Gidelim, babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu ediyor. Kardeşler, hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babaları ile son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü, onların babaları ile kavuşmalarını sağlayacaktır. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu bulmalıdır. Kendilerini zorlu bir mücadeleye sokan kardeşler, büyüye ulaşıp babalarını son bir kez görebilme imkanını bulabilecekler midir?