Leyla Zana: 7 yaşına kadar Türkçe öğretmeyin

T24 - Bağımsız Milletvekili adayı Leyla Zana, Diyarbakır'da annelere seslendi ve 'Çocuklara 7 yaşına kadar Türkçe öğretmeyin' çağrısı yaptı.





Leyla Zana hakkında soruşturma açıldı





BDP'nin 12 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da desteklediği bağımsız milletvekili adayı Leyla Zana, Bismil ve köylerinde seçim gezilerine katıldı. Köylerde halka seslenen Zana, Kürt annelere Türkçe öğretilemediği için siyasetin çürüdüğünü savundu. Her annenin kendi başına bir okul olduğunu söyleyen Zana, "Siz, 7 yaşına kadar bırakmayın çocuklarınız Türkçe konuşsun. Bir çocuk ana dili ile baskın bir dil arasında kalırsa, o çocuğun psikolojisi yani ruhuyeti parçalanıyor. Psikolojisi bozulan bir çocuğun faydası ne kendisine, ne ailesine, ne de topluma var. Sizden rica ediyorum, anneler çocuklarınızın üzerinde durun, bu kirli siyaseti siz çürütün" diye konuştu.

Türkiye'nin Almanya hükümetine baskı yaparak, Türklerin Türkçe öğrenmesini sağladığını hatırlatan Zana şöyle dedi:

"Siz insanlığı katlediyorsunuz diyor. Ama Türkiye'de köylere kadar bu okulları açmışlar. Ben bir kez daha söylüyorum çocukları okula gönderip göndermemek sizin elinizdedir. Hangi ülkeye giderseniz gidin çocuklar önce kendi dilleri ile konuşur, sonra diğer dilleri öğrenir. Ana dilde eğitim istiyoruz. Şimdiye kadar da bunun mücadelesini verdik. Bundan sonrada üzerinde duracağız."

Zana, AKP ve CHP'ye oy verilmemesi gerektiğini belirterek, "İkisi de tarihte bize hiçbir şey vermedi. Hep bizden aldılar. Artık verecek bir şeyimiz kalmadı. Artık bu milletin kimseye verecek birşeyi kalmadı" dedi.