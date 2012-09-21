Leyla Gencer ödülü Mısır'a gitti

'7. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın finali, dün akşam Aya İrini Müzesi'nde yapıldı. Gecede, Fatma Said (soprano/ Mısır) birinci, Ludmilla Bauerfeldt (soprano/ Brezilya) ikinci ve Jessica Rose Cambio (soprano/İtalya-ABD) üçüncü oldu.

İtalyan şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın seslendirdiği Bellini'nin Norma Uvertürü ile başlayan gecede; 9 finalist, aryalarını, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde jüri ve izleyiciler önünde seslendirdi.



Jüri oylaması sırasında Doğuş Halk Ödülü için oy kullanan izleyiciler, verilen aradan sonra orkestranın seslendirdiği Verdi'nin La Forza del Destino Uvertürü'nü dinledi.



Jüri Başkanı İtalyan soprano Mirella Freni'nin dereceye girenleri açıkladığı final gecesinde, ilk üçe giren yarışmacılar toplam 23 bin 500 Euro'luk ödülü paylaştı.



Yarışmanın sponsorlarından Doğuş Grubu'nun bu yıl ilk kez verdiği ve izleyicilerin oylarıyla belirlenen Doğuş Halk Ödülü'nün sahibi ise Mısır'dan Fatma Said oldu. Said, 2013 D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne de davet edildi.



Yarışma kapsamında bu yıl yine ilk kez verilen bir diğer ödül olan ve La Scala Tiyatrosu Akademisi'nde 3 aylık eğitim bursu sağlayan La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü'nü ise Romanya'dan Irina Ioana Baiant kazandı.