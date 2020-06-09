Levent Yüksel evlendi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p3">Şarkıcı<strong> Levent Yüksel,</strong> spor eğitmeni <strong>Özlem Öztürk</strong> ile bugün sade bir törenle evlendi.</p>\n<p class="p3">Çift, İzmir'de gerçekleşen <span class="s1">nikâh</span> sonrası yüzlerinde maskelerle poz verdi. 2. Sayfa'nın haberine göre çift, ünlü şarkıcının konserinde tanıştı.</p>\n<p class="p4"><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/06/1591677805763-5-ede-60-c-467-b-0-a-9036-c-831-b-00.jpg" alt width="660" height="557" /></p>\n<p class="p4"> </p>\n</body>\n</html>