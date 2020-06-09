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Levent Yüksel evlendi

Levent Yüksel - Özlem Öztürk

09 Haziran 2020 07:40

Şarkıcı Levent Yüksel, spor eğitmeni Özlem Öztürk ile bugün sade bir törenle evlendi.

Çift, İzmir'de gerçekleşen nikâh sonrası yüzlerinde maskelerle poz verdi. 2. Sayfa'nın haberine göre çift, ünlü şarkıcının konserinde tanıştı.

 

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