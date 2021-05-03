Levent Gültekin'e saldıranlar serbest bırakıldı

Gazeteci Levent Gültekin’e, Halk TV'de katılacağı televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldıran kişiler serbest bırakıldı.

Yaklaşık 25 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin'in saldırı davasında yeni gelişme.



Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada hakim, Gültekin'e saldırıda bulunan 2 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'nin merkez binası önünde gazeteci Levent Gültekin'e yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun düzenlediği saldırı ile ilgili soruşturma başlatılmış ve olayın sonrasında 3 kişi gözaltına alınmıştı.