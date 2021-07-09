Les Ferdinand röportajını kaynak belirtmeden kullanan TRT Spor Müdürü Fırat Günayer'in videosu, yayından kaldırıldı!

Beşiktaş dergisinde yer alan Les Ferdinand röportajını izinsiz ve kaynak göstermeden kullanan TRT Spor müdürü Fırat Günayer'in videosu, yayından kaldırıldı.

Andrew Simes'in Beşiktaş dergisi için yaptığı Les Ferdinand röportajını kaynak göstermeden, yazardan ve dergiden bahsetmeden kullanan TRT Spor müdürü Fırat Günayer'in videosu YouTube tarafından kaldırıldı.

Andrew Simes, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş dergisi için yaptığım Les Ferdinand ropörtajımı kaynak belirtmeden, yazardan ve dergiden bahsetmeden kullanan, neredeyse bire bir seslendiren Fırat Günayer'i YouTube haksız buldu ve videosunu yayından kaldırdı. Koskoca TRT müdürün düştüğü hal ve sonrasında tepkisi" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Günayer'in Andrew Simes'i Twitter'da engellediği görüldü.