Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a: Sana kaldı herkesi uyarmak; sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun!

Şarkıcı Demet Akalın önceki gün Nişantaşı’nda moda tasarımcısı arkadaşı Pınar Kerimoğlu ile görüntülendi. Akalın, son dönemde magazin gündemini meşgul eden olaylara dair açıklamalar yaptı. Akalın'a tepki Lerzan Mutlu'dan geldi. Mutlu, “Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak!” dedi.

Demet Akalın, geçen günlerde arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiaları ile ilgili konuşmuş, “Tarafları uyarmıştım” demişti. Bunun üzerine Gülşah Saraçoğlu, ünlü sanatçıya dava açacağını söylemişti. Demet Akalın bir kez daha sessizliğini bozdu. “Gülşah da bana dava açacakmış" diyen ünlü şarkıcı "Ne için mahkemeye verileceğim? ‘Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli’ dedim. Bunun nesi kötü. Yoksa bana dost, her zaman dost. Aleyna’ya laf söylediğim zaman bile insanlar yanlış anlıyor. Ama gerçekten çok ufak yaşı. O kabul etmiyordur ama bir abla olarak onu da uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik” şeklinde konuştu.

Akalın’ın bu sözleri Lerzan Mutlu’yu sinirlendirdi. Mutlu, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

“Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak! Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostun kalmaz! Hayır, böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip beni küstürdün. 'İyiyim' diye takılma senin gerçeğini bilene komik oluyor.”