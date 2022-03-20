Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya destek

Hollywood’un ünlü oyuncusu Leonardo DiCaprio, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya'nın Ukrayna işgalinden etkilenen savaş mağdurlarına yardım eden çeşitli insani yardım kuruluşlarından fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı.

DiCaprio fotoğrafla beraber şunları yazdı:

"Her şeyi kaybettiler"

“Ukrayna’daki savaş kurbanları sevdiklerinden temel eşyalarına kadar her şeyi kaybettiler. @SavetheChildren @careorg @IRC ve @refugees gibi insani yardım kuruluşları orada, personellerini ve kaynaklarını aileleri ve masum insanları desteklemek için harcıyorlar.”

Oyuncu, paylaşımından sonra pek çok hayranının takdirini topladı. Takipçilerinden, DiCaprio’nun paylaşımına “Ukrayna halkına yardım etmek için platformunuzu kullandığınız için teşekkür ederiz” yorumu da geldi.

Dünya çapında çocukları koruyan uluslararası bir insani yardım kuruluşu olan Save the Children’ın ilk fotoğrafında, bir gönüllünün iki küçük çocuğuyla bir kadına eşlik ettiği görülüyor.

Geçen günlerde DiCaprio’nun Ukraynalı anneannesinin anısına 10 milyon dolarlık bir bağış yaptığı haberi gelmişti. Ancak bu haberin asılsız ortaya çıktı.

DiCaprio’nun Ukrayna’nın yanında olduğu ancak herhangi bir aile yakınının bulunmadığı ve CARE, Uluslararası Kurtarma Komitesi, Save the Children ve BM’nin mülteci teşkilatına insani yardımlarda bulunduğunu belirtildi.