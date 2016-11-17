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Yaşam
Deutsche Welle

Leonard Cohen'in ölüm nedeni belli oldu

Geçen hafta hayata gözlerini yuman Kanadalı efsanevi müzisyen Leonard Cohen'in ölüm nedenini menajeri açıkladı.

17 Kasım 2016 17:24

Geçen hafta 82 yaşında hayatını kaybeden Kanadalı söz yazarı ve müzisyen Leonard Cohen'in ölüm nedeni kamuoyuna açıklandı. Cohen'in menajeri Robert B.Kory, ünlü sanatçının '7 Kasım gecesi uykusunda düşerek hayatını kaybettiğini' açıklayarak, "Ani, beklenmedik ve huzurlu bir ölümdü" dedi.

Cohen'in ölümünü kamuoyuna açıklayan ailesi, ölüm nedeniyle ilgili bir bilgi vermemişti. Amerikan medyasında, Cohen'in kanserle mücadele ettiği yönünde haberler yer almıştı.

Cohen, 1934 yılında varlıklı bir Yahudi ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Önceleri şiir ve romanlar yazan Cohen "Hallelujah" "Suzanne" ve "So long Marianne" adlı şarkıları ile dünyaca ünlü bir sanatçı haline geldi. Ancak Cohen asıl çıkışını 1960’larda New York’ta Bob Dylan, Joni Mitchell ve Janis Joplin ile tanıştığı efsanevi Chelsea Hotel’inde yaşadığı dönemde yaptı. Sanatçı "Chelsea Hotel No. 2" adlı eseri ile tüm dünyada kalıcı olacak saygınlığını kazandı ve yaşayan bir efsane haline geldi.

Kanadalı efsanevi müzisyen Los Angeles’ta yaşıyordu. Ekim ayı sonunda son albümü "You Want It Darker"ın piyasaya çıkmasının ardından New Yorker dergisine verdiği röportajda ölüme hazır olduğu mesajlarını vermişti. Cohen "Ölmeye hazırım. Umarım fazla rahatsızlık vermez" diye konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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