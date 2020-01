Leonard Cohen yaşamını yitirdi

Şarkıcı ve besteci Leonard Cohen, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Cohen'in ölümü önce TSİ 04:30'da resmi Facebook sayfasından duyuruldu. Columbia Records'dan bir temsilci, BBC'ye Cohen'in ölümünü doğruladı.

Cohen'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Kanada'nın Montreal kentinde dünayaya gelen Leonard Cohen, geçen ay 14. albümü You Want It Darker'ı yayınlamıştı.

Cohen'in Hallelujah şarkısı, tüm zamanların en fazla tekrar yorumlanan şarkılarından biri olmuştu.

Leonard Cohen kimdir?

Tam adı Leonard Norman Cohen olan sanatçı, 21 Eylül 1934'de Kanada - Montreal'de dünyaya geldi.

Yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen kimlikleriyle tanınan Cohen, ilk şiir kitabını 1956'da, ilk romanını ise 1963'te yayımladı.

Cohen, Avrupa pop müziğine dayanan ilk dönem çalışmalarının ardından din, yalnızlık, cinsellik ve kişiler arası karışık ilişkileri konu edindi.

Kanada'nın en büyük sivil şeref madalyası sahibi olan Cohen, 2008'de de "Rock and Roll Hall of Fame"e kadul edilerek adını en güçlü ve etkileyici şarkı yazarları arasına yazdırdı.