Lenovo'dan '46 gün pil ömrüne sahip akıllı telefon' iddiası

Çin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo kullanıcılarına sunduğu yeni akıllı telefonuyla şarj problemini ortadan kaldırabilir. Firmaya yakın kaynaklara göre; P70T kod adlı model, gücünü 4000mAh kapasitelipilinden alacak ve 46 güne kadar pil ömrü sunabiliyor.

46 gün kullanım imkanı

Cihazdaki pil tasarruf özellikleri pil ömrünün uzun olmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi. Telefonun ekranı kapandığında çalışmayan uygulamaların kapatılması, pilin daha uzun süre dayanması için önemli bir unsur olarak görünüyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, şirket tarafından cihazın 46 gün boyunca dayanabileceği iddia ediliyor.

Cihazın diğer özellikleri

5 inçlik 720p ekranı olacağı söylenen cihaz, 8.9 mm inceliğinde olacak. Dört çekirdekli işlemcinin olması beklenen cihazda, düşük seviyede 1 GB RAM'iyle düşük seviyede gözüküyor. Cihazın genel olarak uzun ömürlü bir pile sahip olması bir artı olarak değerlendirilebilir.