Leipzig haftayı puan kaybıyla tamamladı

RB Leipzig - Mönchengladbach 2 -2

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden Leipzig, evinde Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.

Leipzig, Almanya Bundesliga\'nın 4\'üncü hafta maçında Red Bull Arena\'da Mönchengladbach\'ı ağırladı. Ev sahibi ekip 17\'inci dakikada Timo Werner\'in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 25\'inci dakikada Thorgan Hazard\'ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1\'e getirdi. 31\'inci dakikada Jean-Kevin Augustin\'in attığı golle Leipzig ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Maçın skorunu belirleyen golü Mönchengladbach adına 61\'inci dakikada Lars Stindl kaydetti.

Bu arada ev sahibi Leipzig\'de, Naby Keita 83\'üncü dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İSTANBUL / DHA