T24 LogoT24 Logo
Spor

Leipzig haftayı puan kaybıyla tamamladı

RB Leipzig - Mönchengladbach 2 -2  Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Leipzig, evinde Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı

17 Eylül 2017 00:36

RB Leipzig - Mönchengladbach 2 -2 

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden Leipzig, evinde Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. 
Leipzig, Almanya Bundesliga\'nın 4\'üncü hafta maçında Red Bull Arena\'da Mönchengladbach\'ı ağırladı. Ev sahibi ekip 17\'inci dakikada Timo Werner\'in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 25\'inci dakikada Thorgan Hazard\'ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1\'e getirdi. 31\'inci dakikada Jean-Kevin Augustin\'in attığı golle Leipzig ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Maçın skorunu belirleyen golü Mönchengladbach adına 61\'inci dakikada Lars Stindl kaydetti.
Bu arada ev sahibi Leipzig\'de, Naby Keita 83\'üncü dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RB LeipzigMönchengladbachUEFALigiGrubuLeipzigAlmanya BundesligaRed Bull Arena MönchengladbachEvTimo WernerThorgan HazardJeanKevin AugustinMaçınLars StindlBuLeipzig Naby KeitaDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24