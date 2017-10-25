Leicester aradığı menajeri buldu

Sercan SAPANATAN-İstanbul( DHA) Premier Lig\'in ilk 8 haftasında sadece 6 puan toplayan Leicester City\'de görevine son verilen menajer Craig Shakespeare\'in yerine düşünelen adaylar belli oldu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Leicester City, Fransız menajer Claude Puel\'i göreve getirme konusunda anlaştı. Leicester City ile üç yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilen 56 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Southampton\'ı çalıştırmıştı. Claude Puel kariyerinde Nice, Lyon, Lille ve Monaco gibi takımlarda var.

Leicester City\'de menajerlik koltuğunun diğer adaylar ise Ryan Giggs ve Phil Neville olduğuda İngiliz basınında yer aldı.



