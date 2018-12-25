Latmos'ta taş ocağına tepki: 8 bin yıllık yaşam tehdit altında

Aydın Latmos (Beşparmak) Dağları’nda taş ocağı açıp işletmek için başvuru yapıldı. Başvurunun ardından "bölgenin 8 bin yıla dayanan bir tarihi olduğu ve bunun tehdit olduğu" tepkisi geldi. Bölgede yaşayanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bölgenin olumsuz etkileneceğini ifade edip itirazlarını sıraladı.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kırsal Sakarkaya ve Çavdar mahalleleri yöresinde açılması düşünülen taşocaklarına dair proje ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısı için 4 Ocak’a tarih verdi.

Birgün'ün haberine göre, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) kaya resimleriyle ünlü Latmos Dağları’nda maden ocağı açılmasına karşı olduklarını belirtti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada hazırlanan ÇED raporunda halkın taşocağı hakkında olumsuz görüşlerine yer verilmediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Hem Muğla’nın Milas ilçesi Sakarkaya Mahallesi hem de Aydın’ın Söke ilçesi Çavdar Mahallesi’nde yapılan toplantılarda, gerek yöre insanları gerekse sivil toplum kuruluşlarının tamamı olumsuz görüşlerini beyan etti” denildi.

"8 bin yıldır süren insanlık yaşamı kesilmemeli"

Latmos Dağları’nda doğal ve kültürel kaynak değerlerinin en zengin olduğu yerler olarak bilindiği vurgulanan Dernek açıklaması şöyle devam etti:

“Tarih öncesi kaya resimlerinin yoğun olarak bulunduğu Sakarkaya bölgesi, antik dönem buluntularının ve Bizans döneminin en güzel örneklerinin olduğu Söke’nin kırsal Bağarcık ve Çavdar mahalleleri yöresinde maden ocaklarının açılması bu kültürel varlıkların yok olması demektir. Bu dağlardan çıkan maden her yerde vardır ancak antik yazıtlarda kutsal kabul edilen böylesine bir dağ, bırakın Türkiye’yi, dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Latmos Dağları’nda şu ana kadar tespit edilebilen, insanlık yaşamı 8 bin yıldır sürüyor. Bu yaşam kesilmemeli ve bu kültür devam etmelidir.”