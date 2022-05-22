Kylian Mbappe, Luis Campos ve Zidane'ı istiyor

Paris Saint-Germain ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kylian Mbappe, Luis Campos ve Zinedine Zidane'ı Fransız ekibinde istiyor.

Kylian Mbappe Real Madrid ve Paris Saint-Germain arasında kararını verdi ve Fransız ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız basını, 23 yaşındaki oyuncunun ne kadar alacağı konusunda da dudak uçuklatacak rakamlar ortaya attı. Haberlere göre; PSG, Mbappe'ye yenileme primi olarak 300 milyon euro ödeyecek. Mbappe ise yıllık net 100 milyon euro kazanacak. Rakamlar böyle açıklanırsa; Mbappe, en çok kazanan futbolcu unvanının yeni sahibi olacak.

Paris'te 3 yıl daha kalacak Kylian Mbappe yönetimden Luis Campos ve Zinedine Zidane'ın kulübe kazandırılmasını istedi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Paris Saint-Germain sportif direktörlük görevini yürüten Leonardo ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alan Mauricio Pochettino ile yollarını ayıracak. Fransız ekibi Leonardo'nun yerine eski sportif direktör Henrique Antero'yu getirmeye çalışacak. Ancak Portekizli sportif direktör Katar'daki prestijli görevinden dolayı ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Antero'nun yerine Galatasaray'da devam etmeyeceğini açıklayan Luis Campos, PSG'nin yeni sportif direktörlük görevi için en önemli aday konumunda bulunuyor. Campos'un Mbappe ailesi ile de yakın ilişlisi var. Campos, Mbappe'nin PSG'ye transferinde kilit rol oynamıştı.

Telefoot'ta yer alan haberde, PSG yönetiminin ve Mbappe'nin Zinedine Zidane'ın takımın yeni antrenörü olmasını istemesine rağmen Fransız çalıştırıcının bu teklife milli takım sebebiyle sıcak bakmadığı belirtildi.

Bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği ifade edildi. Fransa Milli Takımı'nın şu anki antrenörü Didier Deschamps, turnuvanın ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Zidane olmazsa 6 isim listede

Haberde, Zinedine Zidane ile anlaşılamaması halinde PSG'nin listedeki diğer isimlerle görüşeceği belirtildi. Başkent ekibinin listesinde, Joachim Löw, Christopher Galtier (Nice), Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı), Antonio Conte (Tottenham), Thiago Motta ve Julien Lopategui'nin (Sevilla) yer aldığı kaydedildi.