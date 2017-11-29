Kuzey Kore'den balistik füze tatbikatı

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Kuzey Kore haber ajansı Yonhap tarafından yayınlanan habere göre, Kuzey Kore askeri yetkilileri Pyongyang yönüne doğru bir balistik füze fırlatıldığını duyurdu.

Kuzey Kore askeri yetkililerinden gelen açıklamaya göre, füze sabaha karşı saat üç sularında fırlatıldı. Güney Kore ordusu tarafından yapılan duyuruda ise Kuzey kore\'ye yanıt olarak bir hassas güdümlü füze tatbikatı gerçekleştirildi. Kuzey Kore\'nin fırlattığı balistik füzenin türü henüz açıklanmazken, ülkenin atmosfer dışına çıktıktan sonra tekrar atmosfere girmeye dayanabilecek bir savaş başlığı üzerinde çalıştığı duyuruldu. Pentagon Sözcüsü Albay Rober Manning III yaptığı açıklamada, \"Durumu değerlendirme çalışmalarımız devam ediyor, en kısa zamanda ıfrlatılan füzeyle ilgili detayları paylaşacağız\" dedi. Japonya Başbakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi yaptığı sosyal medya paylaşımında, \"Kuzey Kore\'den fırlatılan füzenin ülkemizin ayrıcalıklı ekonomik bölgesine isabet etme olasılığı var\" denildi. Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen tatbikat, 15 Eylül tarihinde fırlatılan ve yaklaşık üç bin 650 kilometre uçtuktan sonra Japonya\'nın Hokkaido Adası üzerinden geçerek Pasifik Okyanusuna düşen orta menzilli balistik füze tatbikatından sonra yapılan ilk balistik füze tatbikatı. Japonya haber ajansı Kyodo News haberine göre, Pazartesi günü Japon hükümeti tarafından Kuzey Kore\'nin bir balistik füze tatbikatı yapacağını farkedilmiş ancak uydu görüntülerinde herhangi bir füze ya da fırlatma rampası tespit edilememişti. Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoung-gyon yaptığı açıklamada, Kuzey Kore\'nin nükleer başlık taşıyabilecek kıtalararası balistik bir füze üretmeyi başarmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Cho, \"Kuzey Kore nükller silah denemelerini tahmin edilenin öteisnde bir hızla gerçekleştiriyor. Kuzey Kore\'nin bir yıl içinde nükleer başlıklı kıtalararası bir füzeyi tamamlayabileceği ihtimali gözardı edemeyiz\" dedi.