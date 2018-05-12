Kuzey Kore nükleer deneme tesisini kapatacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran’da yapacağı tarihi görüşme öncesi Pyongyang'dan önemli bir karar geldi. Kuzey Kore'nin ülkedeki nükleer deneme tesisini Mayıs ayı sonunda törenle kapatacağı açıklandı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, 23-25 Mayıs tarihleri arasındaki bir günde ülkenin kuzeydoğusundaki Punggye-ri'deki tesisin uluslararası medya temsilcilerinin de katılacağı bir tören ile kapatılacağını duyurdu. Törende, tesislerin altında bulunan tünellerin patlayıcı madde ile yıkılacağı ve girişlerinin mühürleneceği kaydedildi. Gözlem yerleri, araştırma binası ile güvenlik tesisinin de boşaltılacağı belirtildi.

KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, törene uluslararası medya temsilcilerinin de çağrılmasının nedenini "şeffaflık sağlamak” olarak açıkladı. Buna göre, Güney Kore, Çin, ABD, İngiltere ve Rusya'dan gazetecilerin tören için Kuzey Kore'ye davet edilmesi planlanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, Nisan ayı sonunda Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile yaptığı görüşme sonrasında nükleer deneme tesisinin kapatılacağını duyurmuş ancak tarih vermemişti.

Pompeo'dan yardım sözü

Pyongyang'ın açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye verdiği mesajların ardından geldi. Pompeo, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-va ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmayı gerçekleştirmesi hâlinde, ABD'nin ülkenin yeniden kalkınması için yardıma hazır olduğunu belirtmişti. Pompeo, ABD'nin yardımı ile Kuzey Kore'nin "Güney Kore'deki refah düzeyine” erişebileceğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşme, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor.

dpa,rtr/JD,CÖ

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