Kuzey Kore'de bu sefer 'silahsız' kutlama

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim il-Sung'un doğum günü Pyongyang'da büyük bir geçit töreni ile kutlandı. Törene mevcut Kuzey Kore lideri ve il-Sung'un torunu Kim Jong-un katılırken alışılmışın aksine silahlarla gösteriş yapılmadı.

Devlet medyasının paylaştığı görüntülerde Kim'in dedesinin adını taşıyan meydanda yapılan koreografiyi izlediği ve halkı selamladığı görüldü.

Ülkenin tek patisi İşçi Partisi'nin politbüro üyelerinden Ri İl-hvan, törende yaptığı konuşmada sadık olma çağrısı yaptı ve "Kuzey Korelilerin Kim'in yol göstericiliği altında her zaman zafere ulaşacağını" söyledi.

Devlet medyasının haberlerinden anlaşıldığı kadarıyla törende Kim konuşma yapmadı ve ABD veya Güney Kore'ye yönelik saldırgan ifadelerde bulunan bir konuşma da yapılmadı.

Kim il-Sung'un doğum günü Kuzey Kore'nin en önemli ulusal tatili olarak kabul ediliyor. Ülke, 1948'den bu yana Kim ailesinin diktatörlüğü altına yönetiliyor. Kim il-Sung yaşasaydın, dün itibariyle 110 yaşında olacaktı.

Geçen haftalarda ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin Kim il-Sung'un doğum gününde ülkenin silahlarının sergileyebileceğini söylemişti. Ancak yapılan törende silahlar için geçit töreni yapılmadı.

The Guardian'ın aktardığına göre uydu görüntüleri silahlı bir geçit töreni için hazırlık için yapıldığını gösterdi. Bu silahların Kuzey Kore ordusunun kuruluş yıl dönümü olan 25 Nisan'da sergilenebileceği düşünülüyor.