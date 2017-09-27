Kuzey Irak'a uçuş ambargosu başlıyor

Bağdat yönetimi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) hafta başında düzenlediği bağımsızlık referandumuna tepki olarak Erbil ve Süleymaniye'ye yapılacak uluslararası uçuşları cuma günü TSİ 18.00 itibarıyla askıya alacağını açıkladı.

Sadece yurt içi uçuşlara izin vereceğini açıklayan merkezi hükümet, Kuzey Irak'taki bu kentlere uçuş yapan yabancı havayolu şirketlerini de söz konusu kararla ilgili bilgilendirdi.

Havayolu şirketleri karara uydu

Reuters'ın haberine göre, Mısır merkezli EgyptAir ve Lübnanlı MEA bunun üzerine Erbil'e gerçekleştirdikleri uçuşları cuma gününden itibaren durduracaklarını duyurdu. MEA Başkanı Muhammed el Hut, ajansa yaptığı açıklamada, "Şu an için durduruyoruz. Sorun çözülene kadar, son uçuş 29'unda" dedi.

IKBY'nin sınırları içerisinde birisi Erbil, diğeri Süleymaniye'de olmak üzere iki tane uluslararası havalimanı bulunuyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Bağdat'ta salı günü düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren uluslararası havalimanlarının kontrolünün Irak hükümetine devredilmesi için IKBY’ye 3 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde bu havalimanlarını uluslararası uçuşa kapatacaklarını söylemişti. Ancak IKBY "yasa dışı" olarak tanımladığı bu talebi reddetti.

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DW/,Reuters, CÖ/BK