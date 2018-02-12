T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuyucak'ta deve güreşlerine yoğun ilgi

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'da bir asırdan bu yana süren deve güreşleri, bu hafta sonu Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi

12 Şubat 2018 15:10

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'da bir asırdan bu yana süren deve güreşleri, bu hafta sonu Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi. Turnuvayı yaklaşık 4 bin kişi izledi.
Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini yaşatmak amacıyla Kuyucak ilçesindeki Deve Güreşi Arenası\'nda müsabakalar düzenlendi. Güreşleri izlemeye binlerce kişi gelirken, bazı aileler güzel havayı değerlendirerek piknik yaptı. AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Kuyucak Kaymakamı Selami Işık ve Kuyucak Belediye Başkanı AK Parti\'li Metin Ertürk de karşılaşmaları izledi.
Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden kente getirilen 160 pehlivan devenin katıldığı güreşler, oldukça çekişmeli geçti. Hakkari\'nin Çukurca ilçesi\'nde 1,5 yıl önce PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aydınlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş (28) anısına da güreş düzenlendi. Turnuvada, Afrin Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle davul-zurna çalınmadı.
Güreşlerin Adnan Menderes Üniversitesi\'ne bağlı Kuyucak Meslek Yüksek Okulu\'na katkı için de düzenlendiğini söyleyen Başkan Ertürk, \"Güreşlerimizi 4 bin vatandaşımız izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 160 seçkin pehlivan deve güreşti. Ben Afrin Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu güreşlerimizde, develerimizin havutlarına zeytin dalı takıyoruz. Biz bu güreşleri, Yörük kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak için düzenliyoruz\" dedi.
Turnuvada en iyi güreşen develerin sahiplerine, protokol üyeleri kupalarını verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKKUYUCAK Aydın DHA AYDINKuyucakTurnuvayıYörükDeve Güreşi ArenasıGüreşleriAK Parti Aydın Milletvekili AbdurrahmanKuyucak Kaymakamı Selami IşıkKuyucak Belediye Başkanı AK Parti Metin ErtürkEge Akdeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24