Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ(Kütahya) (DHA)- KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gediz Pazar Yeri Kavşağı\'nda meydana geldi. Kütahya’dan Uşak yönüne giden Onur Kayırmaz yönetimindeki 43 SK 292 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Yörük yönetimindeki 43 LB 051 plakalı otomobil ile Gediz Pazar Yeri Kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler Kayırmaz ve Yörük ile hafif ticari araçta bulunan Resmiye, Kadir, Hülya, Seyit, Emine (10) ve Mehmet Kayırmaz (4) yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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