Kuşum Aydın: Bu çektiğim bir ceza

Kuşum lakabıyla anılan şarkıcı Aydın, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar önce yüzüne dolgu yaptıran Aydın, yaşadığı pişmanlığı canlı yayında anlattı. Kuşum Aydın, "Ben kendimle barıştım. Bu benim çektiğim bir ceza. Çünkü cillop gibi çocuktum. Kendime bunu yaptım" dedi.

Aydın'ın açıklamaları şöyle:

Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum.

6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum. Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla...

"Eski haline getirmek mümkün olmadı"

Doktorlar deriyi gerip, eski haline getirmeye çalıştılar ama mümkün olmadı. Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de.

"Bu benim çektiğim bir ceza"

Ben kendimle barıştım. Bu benim çektiğim bir ceza. Çünkü cillop gibi çocuktum. Kendime bunu yaptım.

Garip olan 5 kişi el ele estetiğe gittik. 5'i de benden daha star. Hepsi daha da cillop gibi oldular. Ben olamadım

"Tüm sosyal medya paylaşımların artık yoruma kapalı"

Ben kimse için kötü bir şey söylemiyorum. Kızacaklar bana ama sosyal medyada yeterince konuşuyorlar artık biz yapmayalım. Tüm sosyal medya paylaşımların artık yoruma kapalı. Şimdi biri yorum yazmış 'onu bunu yaptırdı bari kaşını yaptırmasaydı... ' Benim kaşıma cımbızın c'si değmedi. Allah böyle yaratmış.

"Duştan bir çıktım yüzüm mosmor"

'En başından yaptırmasaymış.' diyorlar. Acaba senin elinde aynı imkânlar olsa sen neler yaptıracaktın, o dolgu kovasına baştan sona girip çıkmaz mıydın acaba? 6 yıl doldu yüzümde o dolgular. Almanya'ya bir konser gitmiştim. Duşa girdim. Burası ne kadar sıcak, hamam gibi yüzüm yanıyor dedim. Duştan bir çıktım yüzüm mosmor.

"Dolgu yaptırmayın derim"

Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi. İçerde patlarmış. Botoks için bir şey demiyorum ama dolgu yaptırmayın derim.

İnsanlar o kadara acımasız ki.. Geçen gün birinin kıyafetine yorum yapayım dedim. Ay neler geldi. Olay benim yıllar önce giydiğim transparan gömleğe kadar geldi. Bir oradan tokatlıyorlar, bir buradan.

"En az 5 kişiyi mahkemeye verdim"

Fotoğraf koyuyorum ama altına yorum zevkini vermiyorum artık. Bir şey yayınlıyorsunuz anasını ağlatıyorlar. Medyaya düşürmüyorum. En az 5 kişiyi mahkemeye verdim. Asla affetmiyorum. Avukatları arıyor 'vazgeçin, yaşı küçük' diyorlar.

Ne demek yaşı küçük ya? Onları da affetmem, bundan sonra yapanları da affetmem. Benim ölmüş babacığıma, anacığıma, özel hayatıma, namusuma laf söyleyecek ben onu affedeceğim. Neden affedeyim?

"Gözlüğüm 20 lira, ben o işleri bıraktım"

Gözlüğüm 20 lira, ben o işleri bıraktım. Beğendiğim bir şey varsa alırım o ayrı bir mevzu ama abartmam, hiçbir zaman da abartmadım.

Biz birbirimize bunu aldık, bunu yaptık fiyatı bu kadar tarzı şeyleri paylaşmazdık. Bir çizmeye 60 bin verdi, 100 bin verdi... Bunları bilmiyorduk. Bunlar yeni trendler. Ben onlara bir şey söyleyeyim. Bugün o paralar elinizde, hepiniz daha çok gençsiniz, bunun 30, 40 daha ileri yaşları var kıymetini bilin. Tutun paranızı, mülk alın yatırım yapım harcamayın boşa paranızı. Benim nasihatim budur gençlere...