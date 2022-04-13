Kürt Ahmet’in yeğeni Şahin Turgut’a polis dayağı iddiası

“Kürt Ahmet” lakaplı Ahmet Turgut’un yeğeni Şahin Turgut'un, Ankara’daki bir restoranda polisler tarafından darp edildiği öne sürüldü. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Turgut, arkadaşlarıyla yemek yediği restorana gelen yaklaşık 15-20 polis tarafından “Sana buralarda gezmeyeceksin demedik mi?” denilerek, kameranın bulunmadığı mutfak bölümüne götürüldüğünü, burada plastik kelepçe ile arkadan kelepçelenerek darp edildiğini anlattı. Kendisini darp edenlerden birinin baş komiser rütbesinde polis olduğunu belirten Turgut’un burnu kırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

“Sana buralarda gezmeyeceksin demedik mi?”

Ankara Çankaya’daki bir restoranda polisler tarafından darp edildiğini öne süren Şahin Turgut, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede yer alan iddiaya göre olay, 30 Mart Çarşamba akşamı saat 17.30 ile 19.00 arasında yaşandı. İddiaya göre Turgut’un, beraberindeki 3 kişi ile yemek yediği restorana gelen 15-20 kadar polis, doğrudan bu masaya yöneldi. Polisler arasında bulunan bir baş komiser, burada Turgut’a “Sana buralarda gezmeyeceksin demedik mi? Kalkıp gideceksin, size burada hayat yok, bunu öğreneceksin” dedi. Turgut’un kimseye rahatsızlık vermediklerini, sadece yemek yediklerini söylemesi üzerine polisler, önce “GBT yapacağız” diyerek masadaki diğer kişilerin kimliklerini topladı. Ardından da başkomiserin talimatıyla Turgut’u üst katta bulunan ve kameraların görmediği mutfağa götürdü.

Yüzüne telsizle vuruldu

Dilekçedeki iddiaya göre, polislerin bir kısmı restoran içinde kalırken, 4-5 kadar polis de mutfak bölümüne geçti. Turgut burada plastik kelepçeyle arkadan kelepçelendi. Başkomiser olduğu belirtilen polis, elinde bulunan telsizle Turgut’un yüzüne vurdu. Daha sonra mutfakta bulunan diğer polisler de Turgut’u darp etti. Mutfaktan gelen bağrışma sesleri üzerine Turgut’un restoranda bulunan arkadaşları içeri girmek istese de mutfak dışında kalan polisler buna engel oldu. Bir süre darp edilen Turgut daha sonra bırakıldı. Olayın ardından hastaneye giden Turgut’a 7 günlük geçici rapor verildi. Ancak ödem nedeniyle burnundaki hasarın boyutu tespit edilemedi.

Organize Şube’de darp iddiası

Turgut olayla ilgili önce kendi el yazısıyla bir suç duyurusunda bulundu. Ardından da avukatı aracılığıyla savcılığa tekrar başvuruda bulundu. Edinilen bilgiye göre Turgut’un dilekçesinde, daha önce de bir başka restoranda eşi ve arkadaşlarıyla birlikte otururken restorandan çıkması için polislerce uyarıldığı, kardeşi ve yakın çevresine telefonla arattırılarak mekanı terk etmesinin istendiği anlatıldı. Eşinin isteği üzerine Turgut’un “tatsızlık çıkmaması için” bu restorandan ayrıldığı kaydedilen dilekçede ayrıca, 6 ay kadar önce “gelsin bir çay içsin” denilerek davet edildiği Ankara Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde yine aynı başkomiser tarafından darp edildiği de iddia edildi. Turgut’un, kendisini darp eden kişilerin polis olması nedeniyle, soruşturmada Jandarma’nın görev almasını talep ettiği de öğrenildi.

Mağdur sıfatıyla ifade verdi

Suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Turgut’un, soruşturma kapsamında geçen Cuma günü mağdur sıfatıyla ifade verdiği, daha sonra da darp sırasında oluşan kırık nedeniyle burun ameliyatı olduğu öğrenildi. Öte yandan savcılığın da olaya karışan polislerin tespiti için, restorandaki kamera görüntülerinin getirilmesini isteyeceği ifade edildi.