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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 16 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:   AVRUPA Birleşik Krallık Aralık'ta çekirdek TÜFE aylık yüzde 0

16 Ocak 2019 20:52

İstanbul, 16 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
 

AVRUPA
Birleşik Krallık
Aralık\'ta çekirdek TÜFE aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 1.9
Aralık\'ta TÜFE beklentisi aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.1
Aralık\'ta TÜFE aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.1
Aralık\'ta çekirdek üretici çıktı fiyatları aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5
Aralık\'ta üretici girdi fiyatları aylık -yüzde 1.0, yıllık yüzde 3.7
Aralık\'ta üretici çıktı fiyatları beklentisi aylık yüzde 0.0, yıllık yüzde 3.0
Aralık\'ta üretici çıktı fiyatları aylık -yüzde 0.3, yıllık yüzde 2.5
Kasım\'da konut fiyatları yıllık yüzde 2.8 (önceki yüzde 2.7)
Aralık\'ta perakende fiyat endeksi beklentisi aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 2.9
Aralık\'ta perakende fiyat endeksi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.7
Aralık\'ta çekirdek TÜFE yıllık beklentisi yüzde 1.8

ABD
Mortgage Bankalar Birliği (MBA) piyasa  endeksi yüzde 13.5 artışla 411.8 puan oldu.
MBA satınalma endeksi yüzde 9.1 artışla 278.5 puan oldu.
MBA refinansman endeksi yüzde 18.7 artışla 1.172.4 puan oldu.

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