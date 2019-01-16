KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 16 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



AVRUPA

Birleşik Krallık

Aralık\'ta çekirdek TÜFE aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 1.9

Aralık\'ta TÜFE beklentisi aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.1

Aralık\'ta TÜFE aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.1

Aralık\'ta çekirdek üretici çıktı fiyatları aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5

Aralık\'ta üretici girdi fiyatları aylık -yüzde 1.0, yıllık yüzde 3.7

Aralık\'ta üretici çıktı fiyatları beklentisi aylık yüzde 0.0, yıllık yüzde 3.0

Aralık\'ta üretici çıktı fiyatları aylık -yüzde 0.3, yıllık yüzde 2.5

Kasım\'da konut fiyatları yıllık yüzde 2.8 (önceki yüzde 2.7)

Aralık\'ta perakende fiyat endeksi beklentisi aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 2.9

Aralık\'ta perakende fiyat endeksi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.7

Aralık\'ta çekirdek TÜFE yıllık beklentisi yüzde 1.8

ABD

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) piyasa endeksi yüzde 13.5 artışla 411.8 puan oldu.

MBA satınalma endeksi yüzde 9.1 artışla 278.5 puan oldu.

MBA refinansman endeksi yüzde 18.7 artışla 1.172.4 puan oldu.