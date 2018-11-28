KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ABD:

- MBA Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 0.1 düşüşün oldukça üzerinde, bu hafta yüzde 5.5 arttı.

- Dış ticaret açığı Ekim’de 76.7 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 77.25 milyar dolar oldu.

-Toptan satış stokları Eylül ayındaki yüzde 0.6 düzeyinden Ekim’de yüzde 0.7’ye yükseldi.

- Yıllıklandırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayarak yüzde 3.5 oldu.

- Kişisel harcamalar üçüncü ve çeyrekte çekirdek kişisel harcamalar yüzde 1.6 olan beklentinin altında, yüzde 1.5’e geriledi.

AVRUPA

Almanya:

- GfK tüketici güveni anketi, Aralık için 10.5 olan beklentinin altında, 10.4 oldu.