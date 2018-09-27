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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Çin’de -Sanayi kârları Ağustos’ta yüzde 9

27 Eylül 2018 20:36

İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin’de
-Sanayi kârları Ağustos’ta yüzde 9.2 artarak 76 milyar dolara yükseldi.
AVRUPA
Almanya’da
- GfK Tüketici Güveni Beklenti Anketi Ekim ayında Eylül’deki 10.5’lik beklentinin biraz üzerinde, 10.6 puan oldu.
- Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos’taki yüzde 2 düzeyinden Eylül’de yüzde 2.3’e, aylık TÜFE ise Ağustos’taki 0.1 düzeyinden Eylül’de 0.4’e yükseldi.
Euro Bölgesi
- Ekonomik Güven Endeksi Ağustos ayındaki 111.6’lık düzeyinden Eylül’de 110.9 puana geriledi, beklenti 111.2 puana gerilemesiydi.
- Tüketici Güven Endeksi beklentiyi karşılayarak Ağustos’taki 1.9 puan düzeyinden Eylül’de 2.9 puana yükseldi.
ABD’de
- Dış ticaret açığı 70 milyar 60 milyon dolarlık beklentinin üzerinde, 75 milyar 83 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı Temmuz’da 72 milyar 50 milyon dolardı.
- Toptan satış stokları Ağustos’ta yüzde 0.3 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 0.8 oldu, beklenti yüzde 0.6’ydı.
- Yıllıklandırılmış Gayri Safi yurtiçi Hasıla ilk çeyreğe göre değişim göstermeyerek ikinci çeyrekte yüzde 4.2 oldu.
-Kişisel tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 1.9’luk beklentinin biraz üzerinde, yüzde 2 oldu.
-Dayanıklı tüketim malları siparişi Temmuz’daki yüzde 1.2’lik düşüşün ardından Ağustos’ta yüzde 2 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 4.5 arttı.
-Çekirdek kişisel tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 2 olan beklentinin biraz üzerinde, yüzde 2.1’e yükseldi.
-Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 12 bin kişi artarak 210 bin kişi olan beklentinin oldukça üzerinde, 214 bin kişiye yükseldi.
-Devam eden işsizlik başvuruları bu hafta geçen haftaki 1 milyon 645 bin kişiden 1 milyon 661 bin kişiye yükseldi.
-Bekleyen konut satışları Ağustos’ta Temmuz ayındaki yüzde 0.8 düzeyinin üzerinde yüzde 1.8, yıllık satışlar ise yüzde 0.9 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 2.3 geriledi.
-EIA Doğalgaz stok değişimi geçen haftaki 86 milyar varil düzeyinden bu hafta 46 milyar varile geriledi.

 

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