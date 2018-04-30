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'Künefeci Adam' heykeline yeni tepsi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın tescilli tatlısı künefenin tanıtımı için merkez Antakya ilçesindeki Ulus Alanı'na yerleştirilen, 'Künefeci Adam' heykelinin çalınan tepsinin yerine, yenisi konuldu

30 Nisan 2018 16:12

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın tescilli tatlısı künefenin tanıtımı için merkez Antakya ilçesindeki Ulus Alanı\'na yerleştirilen, \'Künefeci Adam\' heykelinin çalınan tepsinin yerine, yenisi konuldu. Bakır olduğu için çalınan eski tepsinin yerine, yenisinin çalınmaması için demirden yapıldığı belirtildi.
UNESCO tarafından dünyanın 26\'ncı Gastronomi kenti ilan edilen Hatay\'ın merkez Antakya ilçesinde, 17 Nisan\'da Künefeciler Meydanı\'na konulan \'Künefeci Adam\' heykelinin bakır tepsisi, 3 gün sonra çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından, akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir vatandaş tarafından yerinden sökülerek götürüldüğü belirlenen tepsi, bulundu. Eskicilere satılmak üzere çalındığı belirlenen bakır tepsinin zarar gördüğü belirlendi.
YENİ TEPSİ DEMİRDEN
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni künefe tepsisi, belediye çalışanları tarafından elleri boş kalan \'Künefeci Adam\' heykelindeki yerine monte edildi. Eski tepsinin bakır olması nedeniyle eskicilere satılmak için çalındığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen heykeltıraş Itır Güleryüz, bu kez yeni tepsiyi demirden yaptıklarını söyledi. Yeni tepsinin çalınmaması temennisinde bulunan Güleryüz, \"2018 Gastronomi Şehri olarak Hatay\'ımız Antakya\'mız seçildi. Bundan kaynaklı biz de heykeltıraşlar olarak Hatay\'ı ne simgeler diye düşündük. Hatay\'ımız künefe ile meşhur. Hatay\'ımıza ilk heykeli künefeci olarak yerleştirelim dedik. Künefeciyle ünlensin. Tepsimizin çalınma sebebi bakır tepsi kullandık. Orijinal bakır tepsiyi herhalde akli dengesi olmayan bir arkadaş alıp satmayı düşünüyordu. Yenisini yaptık. Şu anki tepsi bakır değil. Umarız bir daha sorun yaşamayız. Tepsi bildiğimiz demir, künefe dokusu verilmeye çalışıldı elyafla. Umarız heykelimize bundan sonra bir zarar gelmez. İyi davranılsın ki bundan sonraki süreçlerde daha iyi heykeller ortaya çıksın\" dedi.
VATANDAŞLAR TEPSİYLE POZ VERDİ
İlçe sakinleri, yeni tepsi monte edilen \'Künefeci Adam\' heykeline yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar heykelin elindeki tepsiyi tutarak fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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