Kültür Bakanlığı'ndan Nuri Bilge Ceylan'a rekor destek

Kültür Bakanlığı Nuri Bilge Ceylan'ın yeni film projesi "Kış Uykusu" için 750.000 TL destekte bulundu.

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu Toplantısı kararları açıklandı. Çeşitli dallarda yapılan 1147 başvuru projesini değerlendiren kurul gerçekleşen toplantı sonucunda; 59 Belgesel Film Yapım projesine toplam 1.994.700 TL, 4 Animasyon Film Yapım projesine toplam 80.000 TL, 30 Kısa Film Yapım projesine toplam 288.000 TL, 26 Senaryo-Diyalog ve Yazım Geliştirme projesine toplam 257.500 TL, 15 Film Yapım projesine toplam 5.833.646 TL, 7 İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen projesine toplam 1.900.000 TL, olmak üzere sektöre toplamda 141 proje için 10.353.846 TL destek verilmesi kararlaştırıldı. Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ isimli projena, 750.000 TL ile bugüne kadar verilen en yüksek desteği alan film oldu. Yüksel Aksu'nun 'İftarlık Gazoz' isimli filmine ise 624 bin TL destek çıktı.

Ayrıca gerçekleşen toplantıda desteklenen filmlerde görme özürlüler için sesli betimleme seçeneği, işitme özürlüler için ise Türkçe altyazı seçeneği kullanılması yönünde ‘tavsiye kararı’ alındı.

Destekler şöyle



Uzun metraj

1. Teke Film-Yüksel Aksu’nun ‘İftarlık Gazoz’ adlı projesi: 624.033 TL

2. Zeyno Film Yapım Prodüksiyon ve Tan. Hizm. Ltd. Şti.’nin ‘Kış Uykusu’ adlı

Projesi: 750.000 TL

3. Gece Kuşu Film Yapım Limited Şti’nin ‘Korkuyu Beklerken’ adlı projesi: 350.000 TL

4. Anatolian Yapımcılık ve Ticaret Limited Şirketi ‘Güney’ adlı projesi: 375.000 TL

5. Plan Prodüksiyon Ticaret Ltd. Şti.’nin’nin ‘Çalsın Sazlar’ adlı projesi: 400.000 TL

6. Karakuş Eğlence Merkezi Turizm ve Tic. San. Ltd. Şti.’nin ‘Yitik Kuşlar’ adlı

Projesi: 434.613 TL

7. Mars Prodüksiyon Limited Şirketi’nin ‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ adlı

Projesi: 400.000 L

8. Mor Prodüksiyon-Kenan Korkmaz’ın ‘Gittiler’ adlı projesi: 300.000,00TL

9. GK Yapım Reklam Sanat Danışmanlık Ltd. Şti.’nin ‘Kıyamet Çiçeği’ adlı projesi:

400.000 TL

10. MİN-T Prodüksiyon Yayıncılık Reklamcılık ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited

Şirketi’nin ‘Mandıra Filozofu’ adlı projesi: 250.000 TL

11. Mor Reklamcılık Müzik Film Multimedya ve Prodüksiyon Ltd. Şti’nin ‘Misafir’ adlı

Projesi: 350.000 TL

12. Yakaza Film Yapım Yayın Reklam Prodüksiyon Organizasyon İl. San.ve

Tic.Ltd.Şti.’nin ‘Pembepanjur.Com’ adlı projesi: 350.000 TL

13. Mantar Film Yapım Reklam ve Organizasyon Ltd. Şti’nin ‘Sarmaşık’ adlı projesi:

250.000 TL

14. Yeni Sinemacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ‘Son Zil’ adlı projesi: 250.000 TL

15. Atmosfer Film Anonim Şirketi’nin ‘Çavuş’ adlı projesinin, 350.000 TL

İlk filmler

1. Ümit Köreken’in ‘Mavi Bisiklet’ adlı projesi: 300.000 TL

2. Afitaş Turistik İşl. Yön. Eğitim ve Kült. Hizm. A.Ş.’nin ‘Rüya Gibi Geçti’ adlı

Projesi: 300.000 TL

3. Ufuk Bayraktar’ın ‘Kümes’ adlı projesi: 300.000 TL

4. Samim Erhan Güleryüz’ün ‘Çerkes’ adlı projesi: 250.000 TL

5. Evren Erdem’in ‘Yola Çıkmak’ adlı projesi: 250.000 TL

6. Çağıl Nurhak Aydoğdu Kılıç’ın ‘Yarım’ adlı projesi: 250.000 TL

7. Karlakum Film- Belkıs Esra Candan Saydam’ın ‘Deniz Seviyesi’ adlı projesi: 250.000 TL