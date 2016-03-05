Kulis: HDP'de fezlekelere tepki olarak Meclis'ten çekilme konuşuluyor

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü ve Selma Irmak hakkında özyönetim konusunda deklarasyon yayımlanan DTK kongresi nedeniyle hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilmesi ve MHP’nin Meclis Başkanlığı’na başvurarak HDP’lilerin fezlekelerinin görüşülmesini istemesi parti içinde farklı senaryoları da gündeme getirdi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, kulislerde, henüz bu konuda yetkili bir parti organında karar alınmasa da HDP’nin tek bir vekil hakkındaki fezlekenin TBMM Genel Kurulu’na inmesi durumunda bile parti grubu olarak ortak tavır alacağı ifade ediliyor.

HDP kaynakları 1990’lı yıllarda olduğu gibi milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılamayacağını, bunun iktidarın Kürt hareketiyle bütün köprüleri yakması anlamına geleceği değerlendirmesinde bulunuyor. Bir ya da daha fazla milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması durumunda ulusal ve uluslararası alanda kamuoyu oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden kaynaklar, dokunulmazlığın kaldırılmasına tepki olarak Meclis’ten çekilme konusunda da gelişmelere göre hareket edileceğini vurguluyor. Kaynaklar, HDP’nin Meclis’ten çekilmeye son seçenek olarak değerlendirileceğini ancak böyle bir durumda Meclis’te bulunmanın da bir anlamı olmadığına işaret ediyor.

"Tamamen kalksın"

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “Halkın gerçek gündemiyle ilgili çözümler bulmak gibi bir sorumluluk ortadayken birileri çıkıp bu ateşin üzerine benzin dökecek farklı gündemlerle toplumu meşgul etmeye çalışıyor” dedi. HDP’nin 550 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda başvurusunun olduğunu anımsatan Baluken “Samimilerse gelsinler, fezlekesi olan bütün vekillerin dosyalarını görüşelim” diye konuştu.