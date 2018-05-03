Kulis: HDP, sol eğilimli seçmene, “Sağa çeken ittifaka değil, bize oy verin" diyecek

CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti’nin anlaşmaya vardığı ittifakın dışında tutulduğunun kesinleşmesinin ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı ve ilk tur ile olası ikinci tur planları masaya yatırıldı. Kulislerde durumu sandıkta avantaja çevirmek isteyen HDP'nin özellikle sol eğilimli seçmene “Sağa çeken ittifaka değil, bize oy verin” diyeceği konuşuluyor.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in kulis haberine göre HDP, CHP’nin özellikle İyi Parti’nin isteğiyle kendilerini ittifak dışında tuttuğunu düşünüyor, ilk tur için propagandasını bunun üzerine kurmaya hazırlanıyor. Söz konusu haber aynen şöyle:

Muhalefetin ittifakını, ‘sağa çeken ittifak’ olarak nitelendiren partililer, ilk turda sol görüşlü seçmene bu söylemi esas alarak seslenecek. Yüzde 1’lik oy oranı dahi olmayan partilerin ittifak sayesinde baraj sorunu yaşamayacağını, seçime katılan partiler arasında yüzde 10’luk seçim barajının yalnızca kendileri için uygulanacağını ifade eden parti yöneticileri, seçmene verilecek mesajlarda bu konunun ağırlık taşıyacağını bildirdi.

İkinci tur için kesin kararyok

Daha önce, ittifak dışında kalınırsa ikinci turda seçmelerine, “Sandığa gidin” denilemeyeceğini ifade eden HDP yöneticileri, kesin bir karara varmadan önce CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını bekleme kararı aldı.

CHP’nin adayının olası bir ikinci turda desteklenip desteklenmeyeceğine, Kürt sorunu ve demokratikleşme konusundaki söylemlerine göre karar verilecek.



HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, geçen hafta yaptığı açıklamada, CHP’nin olası Cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan Abdullatif Şener’in,“OHAL karşıtı, demokrasi yanlısı ve barışçıl açıklamalarının dikkatlerini çektiğini” söylemişti.

Rekor oy beklentisi

Çeşitli anket firmalarının yaptığı seçim anketlerini de inceleyen HDP MYK’si, CHP’nin de sağa yakın bir aday çıkarması durumunda kendi Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş’ın oylarında tarihi rekor kırılabileceğini düşünüyor.



Sağ kesime uzak seçmenin Demirtaş’a oy verebileceği hesaplarını yapan parti yönetiminin ilk tur beklentisi ise en az yüzde 13 ile 17 arasında bir oy oranına ulaşılması. Parti içinde HDP’nin dışlanması ve Cumhurbaşkanı adayının da cezaevinde olmasının toplumda karşılık bulacağı ve seçim sürecinde HDP’nin alternatif bir seçenek olarak öne çıkabileceği dile getiriliyor.

Sırrı Sakık’tan adaylık başvurusu

Yeni dönemde Kürt seçmenin yakından tanıdığı eski siyasetçileri yeniden TBMM çatısı altında toplamayı planlayan HDP’de bu kapsamda 23’üncü Dönem Muş Milletvekili Sırrı Sakık aday adaylığı başvurusunda bulundu. Dün TBMM’ye gelen ve bir dizi temasta bulunan Sakık, son yerel seçimlerde Ağrı Belediye Eş Başkanlığına seçilmiş ancak görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı.