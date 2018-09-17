Kulis: Erdoğan'ın yerel seçimlerde MHP'ye kapı aralamasına parti tabanı sıcak bakmıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimde ittifak konusunu sık sık gündeme getirmesine karşın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “İmkân olur mu bakacağız, ihtiyaç hasıl olursa MHP ile ittifak yaparız” diyerek, mesafeli bir görüntü vermesi dikkat çekiyor. AKP kulislerinde, yerel seçimin dinamiklerinin genel seçimden farklı olduğu, yerel seçimde ittifak yapmanın büyük zorlukları olduğunun altı çiziliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre hem yerel yönetimlerde, hem de ülke yönetiminde 16 yıldır iktidarda olan bir partinin ittifak gerekçesiyle bir ilde aday çıkarmamasının sıkıntı yaratacağını vurgulayan bazı AKP yöneticileri, “İttifak olması bu koşularda oldukça zor. İttifak olsa da parti kendi adayını çıkarır” görüşünü dile getiriyor.

AKP’de bir yandan yerel seçime ilişkin aday belirleme kriterleri, bölge ve il dengeleri ile dinamikleri belirlenerek strateji geliştirilmeye çalışılırken, bir yandan da MHP ile ittifakyapılıp yapılamayacağı, ittifakın artıları ve eksileri değerlendiriliyor.

Parti kulislerinde, Bahçeli’nin ittifak konusunda tüm ısrarlı çıkışlarına karşın Erdoğan’ın ortadan mesajlar vermesi ve kesin bir dil kullanmadığının altı çiziliyor. Parti içinde MHP ile ittifak yapılabileceğini savunanların yanı sıra yerel seçimin genel seçimden farklı olduğunu belirterek, ittifakın zor olduğu değerlendirmesini yapanlar da bulunuyor. İttifakın zor göründüğünü belirten parti yöneticilerinin kaygıları şu noktalar etrafında toplanıyor:

"16 yıllık iktidar aday göstermemezlik yapamaz": AKP , gerek yerel seçimlerde gerekse genel seçimde 2002 yılından beri hep rakiplerine fark atarak birinci parti oldu. 2014 yerel seçimlerinde 30 büyükşehirden 18’i, 51 ilden de 30’unda belediye başkanlığını kazandı. Tablo ortadayken 16 yılda her seçimden birinci çıkan bir partinin ittifakgerekçesiyle bir ilde belediye başkanı adayı göstermemesi doğru olmaz.

"Yerel seçimin dinamikleri farklı": Yerel seçim, genel seçimden çok farklı. Genel seçimde adaylar ve parti teşkilatları arasında yaşanan sıkıntı, yerel seçimde kat kat artarak ortaya çıkacaktır.

Parti zaten sayıyı artırır: 24 Haziran seçimlerine göre 2014 seçimlerinde alınan 48 belediyenin sayısı doğru aday, seçim kampanyası ve strateji ile zaten artırılabilir. 30 büyükşehirden 26’sı, 41 ilin de 37’si MHP ile ittifak kurulmadan da alınabilir. MHP ile genel seçimde yapılan ittifak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiyi amacına ulaştırdı, ancak milletvekili seçiminde partinin aleyhine oldu. Yerel seçimde de benzer bir sonuç ortaya çıkabilir.

"MHP kendini koruma derdinde": MHP ’nin ittifak ile yapmak istediği, 2014’te aldığı belediyeleri yeniden kazanmak ve bunun gerisine düşmemek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeden, eğer olursa nasıl bir ittifak formülü üzerinde uzlaşılacağı belli olmadan bazı illerde belediye başkan adaylarının adlarını açıklaması dikkat çekiyor.