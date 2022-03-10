Kuleba ve Lavrov, Antalya'daki kritik zirve sonrası konuştu: Somut sonuç yok, müzakereler devam edecek

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk siyasi zirve, Antalya’da gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturdu. Zirve sonrası iki Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, görüşmelerden somut bir sonuç alınmadığını, müzakerelere devam etme yönünde mutabık kalındığını gösterdi.

Kritik Antalya zirvesinin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, eş zamanlı olarak açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, görüşmede Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için 24 saatlik ateşkesin konuşulduğunu ancak bir sonuç alınamadığını söyledi. Kuleba, "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti" dedi.

"Ukrayna teslim olmayacak"

Kuleba, Lavrov’un görüşmede Ukrayna’dan talepleri dile getirdiğini ancak bu taleplerin “teslimiyet anlamına geldiğini” söyleyerek “Ukrayna teslim olmayacak” dedi.

Kuleba, bugün gerçekleşen bir formatta bir görüşme daha yapılabileceğine yeşil ışık yakarak “"Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım” dedi.

"Müzakerenin yerini alacak hiçbir şey yok"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’yla eş zamanlı olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bir basın toplantısı düzenledi.

Çözüme yönelik her türlü girişimi destekleyeceklerini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı “. Bugünkü görüşmemiz sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerenin yerini alacak hiçbir şey yoktur.” Ifadelerini kullandı.

Lavrov, görüşmede özellikle insani konuların ele alındığını, sivillerin zarar görmemesi için yapılacakların değerlendirildiğini söyledi. Öte yandan Lavrov, Ukrayna’nın sivillerin gönüllü taburlar tarafından kullanıldığını iddia etti.

Lavrov, “Meslektaşlarımıza şunu hatırlatmak istedik, Belarus'ta yapılan son müzakerelerde, Rus tarafı kendi mülazalarını ayrıntılı bir şekilde sundu. Ukrayna tarafı da Kiev'de yapılan temaslar sonucunda en kısa sürede cevap vereceğini belirtti. Belarus'ta yapılan müzakerelerin sonuç vermesini istiyoruz. Ukrayna krizinin topluca bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bütün tarafların çıkarlarının ele alınarak Avrupa ülkelerinin görüşlerinin de dikkate alınarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Konuşulanlar kâğıt üstünde kalmasın, çözüm olsun istiyoruz.” dedi.

“Biz Ukrayna'ya saldırmadık"

“Diğer ülkelere saldırmayacağız. Ukrayna'ya da saldırmadık Biz Ukrayna'yı işgal etmedik, başka yeri de işgal etme niyetimiz yok” diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu konuda görüşlerini uzun süredir bildirdiğini söyledi.

Lavrov, Rusya lideri Putin'in Ukrayna Dışişleri Bakanı Volodimir Zelenski ile görüşmekten kaçınmadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Bunun gereği olduğunda yapılacaktır. Bunun hazırlık çalışması yapılmalıdır Belarus görüşmeleri kapsamında bir mutabakata varılmalıdır. Burada Ukrayna'dan somut cevap bekliyoruz."

Lavrov’un açıklamaları şöyle devam etti:

"Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaklar.

(Doğum evi saldırısı) Rus silahlı güçlerinin işlediği canavarlıklar konusunda bir sürü iddialarla karşılaşıyoruz. BMGK toplantısında bu doğum evinin aslında Azov Taburu tarafından çoktandır ele geçirildiği konusunda iddialar öne sürüldü. Kendileri buradan her türlü personeli, doktur hemşerileri kovdukları söylendi. Bu verileri 3 gün önce güvenlik konseyinde sunuldu. Kamuoyunun ne tür manipülasyonlara konu olduğunu kendiniz açıklayın.

Ukrayna'nın bir Rus aleyhtarı devletine çevrilmesi konusunda kimler ne diyor acaba? Ukraynalılardan Batı yanlısı mı yoksa Rusya yanlısı mı olup olmadığı konusunda seçimlerde istenmesi insani miydi? Bu tür manipülasyonları Batı yanlısı adaylardan duyuyoruz görüyoruz.

Bizim güvenliğimizi ilgilendiren konuları nasıl NATO karar verebilir? Aslında biz Ukrayna'daki faaliyetlerimizi haklı çıkarmaya çalışmıyoruz biz amaçlarımızı çok açık belirttik. Ukrayna'nın silahlandırılmasını istemiyoruz, hiçbir şekilde Ukrayna'da yeni Nazi nitelikli bir hükümet kurulmasını arzu etmiyoruz. Buna yeni Nazi hükümeti, bir takım faşist taburlar oluşturularak devlet başkanı tarafından şeref kıtası olarak selamlanıyor. Bunu istemiyoruz evet. Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Putin de birçok kez beyan etti, aslında biz NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğinin sağlamasına karşı çıkmıyoruz. Hem Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'nın da güvenliğini istiyoruz ama Rusya'nın da güvenliğinin sağlanmasını gözetiyoruz. Bu konuda gerçekçi düşünen insanlar da var.

Bizim halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Tarihimiz boyunca birçok defa zor dönem geçirdik biz. Bu krizden sağlıklı şekilde çıkmayı umuyoruz, herkesin de bilinçli şekilde bu krizden çıkmasını diliyoruz. Batı'nın iyi bir ortak olacağında şüphe etmedik, Batılı ülkeler bir takım değerlerden söz ederken samimi olduklarını biliyoruz ama öte yandan hiçbir şekilde özel mülkiyetin ve güvenlik çıkarlarının ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Burada Batı Avrupa ülkelerinin çıkarlarının da ayaklar altına alındığını görüyoruz. Biz elimizden geleni yaparak Batı ülkelerine bağımlı olmamayı çabalıyoruz.

Lavrov, Ukraynalı gazeteciyle tartıştı

Ukraynalı gazeteci Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Kırım Tatarları'na ilişkin bir soru sorarak "Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Konuşma tonundan soruya sinirlendii anlaşılan Lavrov "Yalan" yanıtını verdi ve "Bir milletvekili bir kadının kaçırıldığıyla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilim. Ukrayna'da milletvekilleri kayboluyor, Sayın Shevchenko kayboldu, buna bakın önce. Böyle şahsi konulara girecek olursak insanı isyan ettirecek pek çok şey bulabiliriz" dedi.

Gazetecinin kendisine yanıt vermeye çalışması üzerine Lavrov, "Burada basın konferansı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu: Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kritik zirve sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba’yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Antalya'da kritik zirve sona erdi: Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları, Çavuşoğlu eşliğinde görüştü