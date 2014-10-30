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Dünya
Deutsche Welle

Kudüs'te Yahudi aktiviste silahlı saldırı

Kudüs'te aşırı sağcı bir Yahudi aktiviste silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilimi artırmasından kaygı duyuluyor.

30 Ekim 2014 10:44


Kudüs'ün batısında düzenlenen saldırıda yaralanan Yehuda Glick tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden bir motosikletle uzaklaşan saldırganı arıyor.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Glick, Müslümanlar tarafından da kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin denetimsiz girişini savunuyordu.

Glick’in, konuşmacı olarak katıldığı "İsrail’in Süleyman Mabedi’ne Dönüşü" adlı konferanstan döndüğü sırada saldırıya uğradığı kaydedildi. Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, saldırıyı bir terör eylemi olarak niteledi.

Mescid-i Aksa'da sık sık Yahudiler ile Müslümanlar arasında gerginlik yaşanıyor. Kudüs'te Yahudi yerleşimciler, asker veya polis eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'ya gezi düzenliyor. Filistinlilerin tepkisini çeken bu ihlaller, taraflar arasında çoğu zaman gerginliğe dönüşüyor. İsrail, bu gerekçelerle de zaman zaman Filistinlilerin Aksa'ya girişini kısıtlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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