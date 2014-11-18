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Dünya
Deutsche Welle

Kudüs'te sinagoga saldırı

Kudüs'te bir sinagoga satır ve bıçaklarla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

18 Kasım 2014 10:28


İlk bilgilere göre Filistinli olduğu belirtilen iki saldırgan satır ve bıçaklarla Har Nof semtindeki sinagoga geldi. Saldırıda 4 kişi can verirken biri ağır olmak üzere 9 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen polis iki saldırganı ölü olarak ele geçirdi.

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld, olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini söyledi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırıda tabanca da kullanıldı.

Kudüs'te dün bir Filistinlinin şoförlüğünü yaptığı otobüste asılmış halde bulunması gerginliğe yol açmıştı. Polis, intihar ihtimali üzerinde dururken, ailesi olayın aşırı sağcı Yahudiler tarafından düzenlenmiş bir cinayet olduğunu savunuyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Harem-üş-Şerif bölgesindeki politikalarının devam edeceği ve "Kudüs'ün ebedi başkentleri" olduğu şeklindeki sözleri tansiyonu yükseltmişti.

Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas şiddetten İsrail hükümetinin sorumlu tutmuş, "Filistin halkına, kutsal mekânlarına ve Müslümanlara savaş açılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Artan gerginlik "üçüncü intifada" tartışmasını gündeme getirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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