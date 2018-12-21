Kudüs ilmi yönleriyle konuşulacak

İSTANBUL, (DHA)- Osmanlı yönetiminde dört asır boyunca farklı din ve sosyal gruplardan insanların bir arada yaşayabildiği, bugün ise çekişmelerin odağında yer alan Kudüs, ilmi hayatının tüm yönleriyle “Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu”nda konuşulacak.

Dünyanın cazibe merkezi, üç semavi dinin ilgi odağı Kudüs bugüne kadar pek çok ilmi çalışmaya, akademik araştırmaya, sempozyum ve toplantıya konu oldu. Dünyanın gündeminden düşmeyen şehir, bu kez ilmi ve eğitim faaliyetleri üzerinden ele alınacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Heyeti iş birliğinde, İstanbul Bağcılar Belediyesi sponsorluğunda hazırlanan “Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim” başlıklı uluslararası sempozyum, 29-30 Aralık’ta tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Yurtdışındaki Filistin Âlimler Heyet Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri’nin açılış konuşmasını yapacağı sempozyumda, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Filistinli Araştırmacı Basheer Barakat bildiri sunacak isimler arasında yer alıyor.

Kudüs’te Osmanlıların ilme yaptıkları yatırımlar, medreseler, bu medreseler için kurulmuş vakıflar, sosyal ve dini hayat gibi konularda Türkiye, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Irak’tan katılımcılar iki gün boyunca bildiri sunacak. Sempozyum sonuçlarının Kudüs’ün İslâmi kimliğine önemli katkılar sağlayacağı ve İsrail’in girişimlerine akademik dünyada cevap teşkil edeceği düşünülüyor.