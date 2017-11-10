Küçük ressamlar atölyede buluşacak

İSTANBUL, (DHA) - Çocuklar, Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de düzenlenecek ‘Resim Atölyesi’nde yeteneklerini sergileyecek.
Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de Ressam Kamer Batıoğlu\'nun \"Anadolu\'ya Yolculuk Sergileri\" kapsamında 6-12 yaş aralığındaki çocuklarla “Resim Atölyesi” düzenlenecek. Farklı malzemeleri resim aracına dönüştürerek; baskı resim, sulu boya ve ip baskı gibi çalışmaların yapılacağı atölye, 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak.
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