Kristen Stewart, Veliefendi'de at koşturdu

Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) serisinin yeni filminin çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Geçen gün Mısır Çarşısı'ndaki çekimlerden sonra ünlü oyuncu Kristen Stewart, Veliefendi Hipodrumu'ndaydı.

Berlin ve Hamburg çekimlerini tamamlayan ve geçen hafta İstanbul'a gelen ekip, ilk gün Eminönü Çakmakçılar Yokuşu ile Kapalı Çarşı'da çalıştı. Charlie'nein Melekleri 3'ün seti dün ise Veliefendi Hipodrumu'na kuruldu.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; dün geceden itibaren devam eden çekimler de Stewart’in jokey sahneleri için dublöründen eğitim alması dikkat çekti.

Yaklaşık 1000 kişilik figüran ve oyuncu kadrosu ile Veli Efenedi Hipodromu’nda gerçekleşen çekimlerde Türk ve yabancı olmak üzere 300 kişilik ekip çalışıyor.

Çekimlerde 2 tam donanımlı ambulans ve 1 itfaiye aracıda hazır bulundu. Pembe jokey kıyafetleri içerisinde oldukça keyifli görünen Stewart çekimlerde hareketli ve engelleri aşarak ne kadar iddialı bir oyuncu olduğunu tekrar göstermiş oldu.

