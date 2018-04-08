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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasada artış seyri dalgalıya döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberleri ve ABD’li girişimci George Soros’un sanal para piyasasında işlem yapmaya hazırlandığının duyurulmasıyla piyasa hacmi 25

08 Nisan 2018 14:14

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberleri ve ABD’li girişimci George Soros’un sanal para piyasasında işlem yapmaya hazırlandığının duyurulmasıyla piyasa hacmi 250 milyar doların üstüne çıktı.
Toplam, 1560 ayrı birimin işlem gördüğü, 10,104 kripto para borsasında, toplam piyasa hacmi 261 milyar 466 milyon dolar olurken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi ise 9.2 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte, günlük yüzde 0.98’lik artışla 6,959 bin dolardan işlem gördü. Piyasa hacmi ise 118 milyar dolara çıktı.
Kripto para piyasasındaki, günlük en yüksek artış yüzde 23.12 ile Particlda, en yüksek düşüş yüzde 7.06 ile Revainde görüldü.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle;
- Bitcoin yüzde 0.98,
- Ethereum yüzde 1.77,
- Bitcoin Cash yüzde 2.34,
- Cardano yüzde 2.5,
- NEO yüzde 0.16,
- IOTA yüzde 2.90 artarken,
- Ripple yüzde 0.29,
- Litecoin yüzde 3.81,
- EOS yüzde 0.77,
- Stellar yüzde 0.24 düştü

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