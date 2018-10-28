KRİPTOPARA – En büyük 10'un yedisi düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ekim (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli yaptırım haberleri gelmeye devam ederken en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yedisi geriledi.

Belçika Finansal hizmetler ve Piyasalar Kurumu (FSMA), kripto para birimlerine ilişkin hizmet veren 21 internet sitesini kara listeye eklediğini duyurdu. FSMA’in resmi internet sitesinde yayınlanan kara listeye, 21 yeni kripto para birimi sitesinin de eklenmesiyle toplam sayı 99’a ulaşırken kurum, kripto para birimleri yatırımlarına ilişkin uyarıların devam etmesine rağmen Belçika genelinde kripto para birimlerine ilişkin dolandırıcılık eylemlerinin devam ettiğini belirtti.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.27’lik bir düşüşle 6,470 dolara geriledi ve 112 milyar 243 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,076 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.03, yüzde 0.10 ve yüzde 0.42 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, EOS ve Tether yükselirken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 77’si geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 6.30 ile 44’üncü sıradaki Bytom öncülük etti.

Piyasadaki genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 208 milyar 788 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 9 milyar 387 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde0.27

3.Ripple yüzde 0.19

4.Bitcoin Cash yüzde 0.16

6.Stellar yüzde 2.25

7.Litecoin yüzde 0.71

9.Cardano yüzde 1.15

10.Monero yüzde 1.84 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.03

5.EOS yüzde 0.10

8.Tether yüzde 0.42 arttı.