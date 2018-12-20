KRİPTOPARA – En büyük 10 birimden yedisi düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük Yönetimi’nin (HMRC) Bitcoin yatırımcılarına sermaye geliri vergisi ve gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirmesiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından yedisi düştü.

HMRC’den yapılan açıklamada, Bitcoin yatırımcılarının yanında, maaşlarını dijital varlık olarak alan ve kripto para birimi madenciliği üzerinden gelir elde eden kişilerin de var olan gelir vergisi ve ulusal sigorta katkısı yasaları kapsamında vergilendirilecekleri belirtildi.

Açıklamaların etkisiyle kripto para birimleri piyasalarında yeniden dalgalanmalar görülürken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.21 düşüşle 3,756 dolara geriledi ve 65 milyar 490 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüze 53.9’unu oluşturdu. Bitcoin bir yıl önce 16 bin dolar düzeylerinde işlem görürken, genel piyasa hacmi de 580 milyar dolar düzeylerine yükselmişti.

Toplam 16,070 adet piyasada işlem gören ve 2,074 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 16.54, yüzde 0.40 ve yüzde 4.17 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Tether ve Bitcoin SV artarken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından da 62’si geriledi ve piyasadaki genel düşüş eğilimine yüzde 9.98 ile 90’ıncı sıradaki Digitex Futures öncülük etti.

Bir önceki gün öğle saatlerinde 126 milyar dolar düzeylerine yükselen piyasa hacmi, 122 milyar 79 milyon dolara çekilirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 19 milyar 708 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.21

2.Ripple yüzde 4.55

3.Ethereum yüzde 1.38

5.EOS yüzde 4.26

6.Stellar yüzde 2.12

8.Litecoin yüzde 3.29

10. TRON yüzde 0.83 düşerken

4. Bitcoin Cash yüzde 16.54

7.Tether yüzde 0.40

9.Bitcoin SV yüzde 4.17 arttı.