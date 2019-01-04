KRİPTOPARA – En büyük 10 birimden sekizi geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Yeni yıla düşüşle başladıktan sonra toparlanan kripto para birimleri, kripto madencilik tesislerinin kapanma haberlerinin ardından düşüşe geçti ve son 24 saatte en büyük 10’dan sekizi geriledi.

Çin devlet televizyonu Financial Channel’ın (CCTV-2) Güney Kore genelindeki kripto para birimi madencilik sektörüne ilişkin yayınladığı raporda, 2018 boyunca görülen ayı piyasasının Güney Kore madencilik eylemlerine zarar verdiği ve yüzde 80’e yakın madencilik operasyonuna son verildiği ve bazı kripto madencilik şirketlerinin iflas ettiği belirtildi.

Dünya genelinde kripto para birimleri madenciliğinin tükettiği elektrik kapsamında çoğu ülke endişelerini dile getirirken, Abhazya yönetimi 3 Ocakta, elektrik tüketiminin oluşturduğu endişeler sebebiyle kripto para birimi madenciliği eylemi gerçekleştiren 15 tesisin elektrik hizmetlerine erişimini engellemişti.

Gelişmelerin etkisiyle, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.99 düşüşle 3,857 dolara geriledi ve 67 milyar 351 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9’unu oluşturdu.

Toplam 2,083 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.64 ve yüzde 3.70 ile sırasıyla yalnızca Ethereum ve TRON artarken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 70’i geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 9.62 ile 59’uncu sıradaki Aurora öncülük etti.

Piyasada sabah saatlerinde görülen düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 132 milyar 302 milyon dolara çekilirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 14 milyar 662 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.99

3.Ripple yüzde 1.33

4.Bitcoin Cash yüzde 2.75

5.EOS yüzde 1.56

6.Stellar yüzde 2.19

7.Litecoin yüzde 0.39

8.Tether yüzde 0.07

9.Bitcoin SV yüzde 2.94 düşerken

2.Ethereum yüzde 1.64

10.TRON yüzde 3.70 arttı.