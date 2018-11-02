KRİPTOPARA – Bitcoin yüzde 0.83 düştü, Tether listenin sonunda

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Kripto para birimleri teknik analisti Eric Thies’in, Bitcoin fiyatının 5,750 dolara gerileyebileceği öngörüsünün ardından Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.83 geriledi ve Tether yüzde 1.92’lik bir düşüşle 10’uncu sıraya geriledi.

Thies, Bitcoin fiyatının yüzde 12 ile 20 arasında düştüğünü söylerken, “MACD (fiyatların iki farklı hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum) nedeniyle piyasada görülen düşüş eğilimiyle Bitcoin’de şu an yüzde 12’lik bir düşüş, fiyatının 5,750 dolar ile 5,800 dolar aralığına gerilemesine sebep olur” dedi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.83\'lük bir düşüşle 6,338 dolara geriledi ve 110 milyar 16 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.4’ünü oluşturdu.

Toplam 15,614 adet piyasada işlem gören, 2,092 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 62’si artarken, yüzde 19.37 ile en çok 63’üncü sıradaki Ravencoin’de görüldü. En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından ise yüzde 0.83, yüzde 0.06 ve yüzde 1.92 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Ethereum ve Tether geriledi ve Tether, bu düşüşüyle 1 milyar 740 milyon dolar piyasa hacmine gerileyerek 10’uncu sıraya düştü.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 206 milyar 133 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 587 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.83

2.Ethereum yüzde 0.06

10.Tether yüzde 1.92 düşerken

3.Ripple yüzde 1.96

4.Bitcoin Cash yüzde 6.96

5.EOS yüzde 1.86

6.Stellar yüzde 2.55

7.Litecoin yüzde 2.92

8.Cardano yüzde 1.96

9.Monero yüzde 2.25 arttı.