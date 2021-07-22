Kripto paralarda toparlanma; Bitcoin yeniden 30 bin doların üstünde

Bitcoin salı günü 30 bin doların altına geriledikten sonra yeniden 30 bin bandının üstüne çıkarak toparlanmaya başladı.

Bitcoin 32 bin dolar civarında seyrederken, ethereum da salı günü yüzde 8'e yakın değer kaybının ardından bugün toparlanarak yeniden 2 bin dolar düzeyinden işlem görüyor.

Öte yandan Tesla Ceo'su Elon Musk, katıldığı bir online konferansta Tesla'nın yeniden bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini duyurdu.

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Kripto para borsasında anlık olarak diğer işlemlerde ise; BNB 295 dolar, litecoin 118 dolardan işlem görürken, ripple 0,58 dolar ve ADA 1,18 dolar civarında seyrediyor.