Kripto para vurgununda emniyet müdürüne gözaltı

Eray GÖRGÜLÜ

Trabzon merkezli yürütülen 450 milyon liralık kripto para operasyonunda, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Altıay, ifadesine başvurulmak üzere Trabzon'a götürülüyor.

Trabzon'da banka çalışanı Başak Şentürk, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bankadan ayrılıp, “Saadet Zinciri” adı altında kripto para şirketi kurmuş, şirkete çok sayıda kişi para yatırmıştı. Şirkete para yatıranlar arasında eski futbolcular, teknik direktörler, FIFA kokartlı hakemler, polisler, ve adliye çalışanları olduğu ortaya çıkmıştı.

Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirket 450 milyon TL para toplamış, vadettiği kar payını ödemeyince mağdurlar şikayette bulunmuştu.

Mağdurların şikayeti üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize şube ekipleri tarafından Trabzon merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı “Saadet Zinciri” operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren Trabzon Emniyeti ikinci Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay'ın gözaltına alınması için Ankara Emniyeti'ne yazı yazdı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Altınay, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Trabzon'a götürüldü.