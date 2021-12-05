Kripto para borsasında toparlanma; Bitcoin 49 bin doların üzerinde

Kripto para borsası sert değer kayıplarının ardından toparlanmaya çalışıyor. Bitcoin dün yüzde 20'ye yakın değer kaybederek 42 bin doların altına gerilemişti. Bitcoin bugün 49 bin doların üzerinde seyrederken, 50 bin bandına yaklaştı. Ethereum ise 3 bin 500 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından tekrar 4 bin doların üzerinde seyrediyor.

Kripto paralar ekim ayıyla birlikte başlayan ralli sonrası yükselmeye başlamış, Bitcoin 9 kasımda 68 bin doların üzerini görerek rekor kırmıştı.

Kripto para borsasındaki toparlanma alt coinlerde de etkili olurken; ripple 0,84, litecoin 161, ADA 1,40, SOL 201 ve AVAX 91 dolardan işlem görüyor.

TIKLAYIN: Kripto paralardaki düşüş yüzde 20'ye yaklaştı