Kremlin: Ukrayna'ya silah tedariği, Kıta Avrupa'sının güvenliğini tehdit ediyor

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, perşembe günü yaptığı açıklamada; Batılı ülkelerin, Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedariğinin, Kıta Avrupası'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Ukrayna’ya sürekli silah tedariği çağrısı ve Batı'nın, Ukrayna'ya silah tedariğini hızlandırması ile ilgili, “Ağır silahlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya ve diğer ülkelere silah tedariği, başlı başına kıtanın güvenliğini tehdit eden ve istikrarsızlık yaratan eylemlerdir” dedi.

Rusya; NATO'yu ve Batı ülkelerini, 'Rusya'yı, kendi güvenliğini savunmaya zorlayan' saldırganlar olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Birileri, Ukrayna'da gerçekleşen olaylara dışarıdan müdahale etmeyi ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehditler oluşturmayı planlıyorsa, misilleme saldırılarımızın ışık hızında olacağını bilmeliler" dedi.