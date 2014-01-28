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Yaşam
Deutsche Welle

Kraliçe'ye kemer sık çağrısı

İngiliz Parlamentosu’nun Kamu Hesapları Komitesi, Kraliyet Ailesine 'gelirlerini arttır, kemerleri sık' çağrısı yaptı.

28 Ocak 2014 20:39


İngiliz Parlamentosu'na bağlı Kamu Hesapları Komitesi'nin raporuna göre İngiliz Kraliyet Ailesi ülkeye pahalıya mal oluyor. Komite, Kraliyet bütçesini eleştirerek, 'daha fazla gelir edinip, daha az harcama yapılması' çağrısında bulundu. Komite'nin salı günü açıklanan raporunda Kraliyet'in çok az gelir getirdiği ve harcamalarda hesaplı davranmadığı eleştirisi öne çıktı. Özellikle de eskimiş saraylardaki enerji giderlerinin aşırı derecede yüksek olduğuna dikkat çekilen raporda, Maliye Bakanlığının Kraliçe'yi yeterince denetlemediği eleştirisi de yer alıyor.

Kraliyet Ailesi şu an vergi gelirlerinden yılda yaklaşık 37 milyon euroluk temel ödenek alıyor. Bu miktarın dışında özel amaçlar için devletten ek para da isteyebilen Kraliyetin, kendi gelir kaynakları da bulunuyor. Hükümetin 2012 yılında yürürlüğe soktuğu bu sistem Maliye Bakanlığının denetimi altında.

'Tasarruf potansiyeli büyük'

Parlamento Kamu Hesapları Komitesi Başkanı Margaret Hodge, harcamalarda “çok büyük bir tasarruf potansiyeli” olduğunu belirterek, "Geçen bütçe döneminde saray bütçesini 2.3 milyon pound cıvarında aşmış ve rekor derecede azalıp bir milyon pounda gerileyen sermaye rezervlerini kullanmak zorunda kalmıştı. Sarayların ihmal edilmesinin bir nedeni de bu" diye konuştu.

Raporda Kraliyet Ailesi gelirlerini artırmak için çok daha fazla çaba göstermeye çağrıldı. Bu doğrultuda Buckingham Sarayı'nın daha sık ziyaretçilere açılması önerildi. Buckingham Sarayı şimdiye kadar yılda ziyaretçilere açık olduğu 78 günde sadece yaklaşık 500 bin ziyaretçi çekti.. Komite Başkanı Hodge Londra Kulesi'ni örnek vererek, buraya her yıl 2 milyon ziyaretçinin akın ettiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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