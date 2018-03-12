Köyündeki çiftlikten Japonya'ya somon ihraç ediyor

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/FINDIKLI (Rize) , (DHA) - RİZE\'nin Fındıklı ilçesine bağlı Çağlayan köyünde oturan girişimci Hasan Akkuzu, 8 yıl önce, 10 bin yavru alabalık alarak, kurduğu çiftliğinde tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı. İlerleyen dönemde tesisi geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Akkuzu, yılda 5 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde, 60 kişiye iş imkanı sağladı. Yurt dışına açılıp, Japonya, ABD, Kanada, Rusya, Katar ve Suudi Arabistan dahil birçok ülkeye yıllık 5 milyon dolarlık ihracat yapmaya başlayan Akkuzu, Japonya\'nın yıllık somon balığı ihtiyacının bir bölümünü karşılar hale geldi.

ABD\'de yaşayan, bir şirketin genel müdürü Hasan Akkuzu, özlemini duyduğu doğal hayat için 8 yıl önce, memleketi Rize\'nin Fındıklı ilçesinin yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi\'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Akkuzu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Akkuzu, yılda 5 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde, aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 60 kişiye iş verdi. Her gün 15 ton yem tüketilen ve TIR\'larla yem taşınan çiftlikte, tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten, aryıca Türkiye geneline dağıtım ağı kuran Akkuzu, ihracat için arayışa başladı.

JAPONYA\'YA 5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türkiye\'de balık tüketiminin düşük olduğunu değerlendiren ve dünyada somon yetiştiriciliğini araştıran Hasan Akkuzu, hangi ülkelere ihracat yapabileceği üzerine çalıştı. Japonya\'nın, somon ihtiyacını karşıladığı Norveç\'ten alımı durdurduğunu öğrenen Akkuzu, gittiği bu ülkede ihracat bağlantıları kurdu. Türkiye\'den ilk kez Japonya\'ya somon ihracatı gerçekleştiren Akkuzu, geçen yıl, yaklaşık bin ton ihracat yaptığı ülke ile bu yıl 5 bin tonluk anlaşma imzaladı. Akkuzu\'nun çiftliğinde üretilen somonlar, TIR\'larla gönderildiği Antalya\'daki fabrikalarda ayıklanıp, işlendikten sonra Japonya\'ya gönderiliyor. Bu ülke ile yıllık 5 milyon dolar ihracat gelirine ulaşan Akkuzu, yeni hedefini 20 milyon dolar olarak belirledi. İhracat pazarını genişletmeyi hedefleyen Akkuzu, Japonya\'nın yanı sıra ABD, Kanada, Rusya, Katar ve Suudi Arabistan\'la da anlaşmalar yaptı.

SOMON, SUŞİNİN VAZGEÇİLMEZ TADI OLDU

Kurduğu bağlantılarla Japonya\'ya yıllık 5 bin ton Karadeniz somonu ihracatı gerçekleştiren Hasan Akkuzu, bu ülkenin yıllık somon balığı ihtiyacının bir miktarını karşılar hale geldi. Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide kullanılıyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek, tüketiyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oldu.

\'KAZANCIMIZ YERLİ VE MİLLİ\'

Tek başına kurduğu çiftliğinde 60 kişi ile birlikte çalıştığını anlatan Rizeli girişimci Hasan Akkuzu, 5 milyon dolarlık ihracatı köyündeki çiftlikten yaptığını belirterek, elde ettikleri kazancın yerli ve milli olduğunu söyledi. Başarısını kaç kişiyle çalıştığı, yaptığı ihracatla ülkeye ne kadar katkı sağladığı ile ölçtüğünü belirten Akkuzu, \"İleride kendi balık işleme fabrikamızı kurarak, daha fazla kişiye iş vermek istiyorum. Milyonlarca lira ihracat girdisinin ülkemize gelmesini sağlamak amacındayım. Bu amaçla kendime bu yıl, 20 milyon dolar ihracat hedefi koydum\" dedi.

\'KARADENİZ SOMONU TÜKETİLSİN\'

Dünyanın birçok yerinde, Norveç\'te üretilen somonların tüketildiğini kaydeden Akkuzu, \"Bizim ürettiğimiz somon, Norveç\'in ürettiği somondan daha kaliteli. Bunu bizden somon alan Japonlar söylüyor. Türkiye olarak yılda 12 bin ton somonu Norveç\'ten alıyoruz. Piyasada 40- 50 liradan halkımız bu somonu alıp, tüketiyor. Vatandaşlarımız Norveç somonunu tüketmesin, daha kaliteli olan Karadeniz somonunu tercih etsin\" diye konuştu.

\'HES TEHLİKESİ\'NE DİKKAT ÇEKTİ

Alabalık çiftliğini işlettiği Çağlayan Deresi üzerine Hidroelektrik Santral (HES) kurulmak istendiğini hatırlatan ve bunun işletmesine zarar vereceği endişesi taşıdığını belirten Hasan Akkuzu, şunları söyledi:

\"Bu derelerde HES yapılması için girişim var. Biz derelerden sadece enerji değil, başka alanlarda da para kazanılabileceğini gösterdik. HES\'te yatırım aşamasından sonra 1 kişi çalışırken, alabalık çiftliğinde yüzlerce kişinin çalışabileceğini herkes gördü. Devlet büyüklerimizden bu derede HES yapımı girişimlerinden vazgeçilmesini istiyorum. Enerji elbette gerekli ve santral yapılabilecek başka alanlar var. Biz bu derelerde yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak, ülkemize ihracat girdisi sağladık. HES kurup, dereyi yok ederek, kazanacağımız parayı Norveç\'e vererek, soman ithalatı yapmak zorunda kalırız. Enerji üreterek, kazanacağımız para, sonrasında ithalat yapılarak, yurt dışına gitmesin.\"



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